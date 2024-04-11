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Без демобилизации и со штрафами для уклонистов: что оставили в законе о мобилизации

Анастасия Заремба
11 апреля 2024, 10:00
Военные считают, что закон, рассматриваемый народными депутатами, не улучшит ситуации с пополнением резервов ВСУ.
Без демобилизации и со штрафами для уклонистов: что оставили в законе о мобилизации
Верховная Рада рассматривает во втором чтении законопроект о мобилизации - что известно / Главред

Верховная Рада начала рассмотрение в сессионном зале законопроекта о мобилизации (№10449) во втором чтении. За время обсуждения в профильном комитете, документ стал предметом для споров в обществе. Главред рассказывает, что известно о процессе рассмотрения проекта и чего ждать украинцам.

Закон о мобилизации - что оставили до второго чтения

Накануне голосования Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подготовил окончательный вариант законопроекта. Однако нормы, которые в нем есть сейчас, являются рекомендательными, то есть решение по отдельным положениям и поправкам будут принимать парламентарии.

В частности, документ предусматривает:

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  • демобилизацию в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не выразил желание продолжить службу);
  • обязательство для ограниченно годных о повторном прохождении ВВК в течение 12 месяцев;
  • право на компенсацию 50 процентов от первого взноса по кредиту по ипотеке в случае заключения первого контракта на службу;
  • повторный медосмотр для тех, кто получил II - III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) для определения пригодности к службе;
  • ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет, которые не имеют военно-учетных документов;
  • введение ограничений на управление транспортными средствами мужчинам соответствующего возраста по требованию ТЦК. Исключение составляют случаи, если такое ограничение лишает лицо основного источника доходов или в случае, если транспорт используют в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы;
  • возможность для мужчин за рубежом дистанционно обновить данные в ТЦК (через электронный адрес, телефонный звонок или электронный кабинет),
  • обязательство сотрудников ТЦК вести видеофиксацию и показывать документы.

Однако многие правки, которые вызвали споры в обществе, так и не попали в окончательный вариант. Например, демобилизацию военных, которую ранее включал проект, убрали из законопроекта и пообещали рассмотреть отдельно. Как впоследствии объяснили в Минобороны, новый проект планируют подготовить в течение 8 месяцев.

"Норма о демобилизации изначально присутствовала в законопроекте. Через 36 месяцев. Но пока были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, который понимает угрозы и риски, которые стоят перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятное дело, что популистских мыслей очень и очень много", - пояснил спикер МО Дмитрий Лазуткин.

Также из проекта убрали нормы, касающиеся доплат военным. А именно:

  • единовременная доплата в размере 70 тыс. грн военнослужащим на "нуле";
  • ежемесячную выплату вознаграждения за особенности прохождения службы в размере 10 000 грн;
  • фиксированную плату за уничтоженную технику.

То есть фактически в проекте закона, одобренном комитетом, в плане вознаграждения военнослужащих изменений не произошло за исключением выплаты за уничтоженное (захваченное) вооружение, которое зафиксировали на уровне от 4 до 300 размеров прожиточного минимума (876 тыс грн).

Повестки будут вручать заочно?

Стоит заметить, что также в проекте есть нормы, касающиеся обновленного порядка вручения повесток. Согласно документу, день проставления отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождения в почтовом уведомлении, будет считаться днем вручения. После этого можно ТЦК смогут ставить вопрос об ограничении лица в праве управления автомобилем и подать иск в суд в течение месяца от даты вручения повестки.

Кроме того, неуточнение военно-учетных данных позволит руководителю ТЦК обратиться в полицию по осуществлению административного задержания и доставки гражданина в ТЦК. Стоит заметить, что накануне рассмотрения Верховная Рада также одобрила два законопроекта, которые позволили мобилизовать осужденных за нетяжкие преступления или тяжкие, которые отбыли половину срока наказания, а также усилили ответственность за нарушение правил мобилизации.

В частности, минимальная сумма штрафа за отказ от прохождения медосмотра будет увеличена с 510 до 8500 грн, а максимальная - с 8500 до 204 000 гривен. Отказ пройти медкомиссию фактически будет считаться уклонением от мобилизации. Вместе с тем Рада увеличила штрафы для бизнеса за игнорирование законодательства о воинском учете своих работников, отныне - бизнес будут штрафовать до 59,5 тыс. грн, а граждан - до 22,5 тыс.

Законопроект №11079-1 позволяет мобилизовать осужденных. Это касается лиц, осужденных за нетяжкие преступления, а также за тяжкие преступления, но тех, которые уже отбыли половину срока наказания.

Законопроект о мобилизации - когда вступит в силу

Напомним, что проект закона о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы Кабмин впервые внес в Верховную Раду 25 декабря прошлого года, но из-за ряда замечаний 11 января его отозвали. 30 января в парламент направили обновленный законопроект, который проголосовали в первом чтении, после чего профильный комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки несколько месяцев подряд рассматривал более 4 тысяч поправок, которые были поданы народными депутатами.

После рассмотрения документа во втором чтении, закон вступает в силу через месяц, и в течение этого времени правительство должно подготовить все нормативные документы.

Что говорят военные?

Одна из главных претензий от военных заключалась именно в отсутствии демобилизации и возможности ротации войск, поскольку многие из них уже более двух лет на передовой без замены и надлежащего отдыха.

"Пополнять войско личным составом крайне необходимо было уже год назад. Закон о мобилизации еще на стадии проекта (за полгода) стал таким, что не обеспечит войско пополнением, то есть абсолютно беспомощным, потому что не предусматривает реальных санкций и ограничений для уклонистов вообще", - написал на своей странице экс-командир взвода батальона НГУ "Донбасс" Дмитрий Бабкин.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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