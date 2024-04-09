Законопроект о мобилизации Рада может рассмотреть 10 апреля: какие положения остались

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил текст документа ко второму чтению.
Об этом сообщил председатель оборонного комитета ВР Александр Завитневич в Facebook. Он отметил, что заключение Комитета было проголосовано ко второму чтению, и отметил, что завтра, 10 апреля, законопроект будет в парламенте.
"Завтра - финальная таблица законопроекта будет в зале парламента", - написал Завитневич.
Секретарь оборонного Комитета ВР Роман Костенко (фракция "Голос") сообщил, что 13 членов комитета проголосовали за, а 5 - воздержались.
"Только что рекомендовали Верховной Раде принять законопроект о мобилизации во втором чтении. 13 членов комитета проголосовали за, 5 - воздержались", - сообщил Костенко.
После обработки в Комитете законопроект претерпел существенные изменения по сравнению с первоначальной редакцией.
Какие главные положения остались в законопроекте
Издание "Украинская правда" сообщило, что располагает заключением Комитета по второму чтению законопроекта. В издании опубликовали часть основных положений, которые остались в документе после обработки в Комитете.
В частности, в документе остаются следующие положения:
- Граждане, состоящие на воинском учете, могут зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста в добровольном порядке - это право, а не обязанность.
- Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет во время проведения мобилизации должны иметь при себе военно-учетный документ. Этот документ нужно предъявлять по требованию представителя ТЦК или полицейского. При этом процесс проверки документов может фиксироваться на камеру или телефон.
- Военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет смогут оформить паспорт, загранпаспорт, а также получить документы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины только при условии наличия военно-учетных документов.
- Уклонистов могут наказать временным ограничением на управление транспортными средствами, но такое решение должен принять суд.
- В Украине вместо срочной могут ввести базовую военную службу, которую будут проходить граждане в возрасте от 18 до 25 лет. Они сами смогут выбирать в какой период до достижения 24 лет они начнут проходить службу.
- Для женщин не планируется введение обязательной мобилизации. Но женщин, которые получили медицинское или фармацевтическое образование, будут брать на воинский учет, если они пригодны к службе по возрасту и состоянию здоровья. Женщин, которые будут находиться на воинском учете, могут призвать на службу во время военного положения только в добровольном порядке.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Мобилизация в Украине - изменения в закон о мобилизации
Напомним, Верховная Рада должна проголосовать за законопроект №10449 о мобилизации во втором чтении. Есть несколько категорий граждан, которые должны появиться в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в апреле без специального уведомления.
Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что система территориальных центров комплектования в Украине не является идеальной, поэтому проводится работа по ее усовершенствованию.
Напомним, ранее сообщалось, что положение о демобилизации исключили из проекта закона о мобилизации. По данным СМИ, инициатором исключения норм о демобилизации из нового законопроекта о мобилизации стал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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