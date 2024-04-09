Законопроект о мобилизации Рада может рассмотреть 10 апреля: какие положения остались

Комитет ВР завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, завтра его может рассмотреть Верховная Рада.

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Законопроект о мобилизации 10 апреля может рассмотреть Рада/ коллаж Главред, фото УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил текст документа ко второму чтению.

Об этом сообщил председатель оборонного комитета ВР Александр Завитневич в Facebook. Он отметил, что заключение Комитета было проголосовано ко второму чтению, и отметил, что завтра, 10 апреля, законопроект будет в парламенте.

"Завтра - финальная таблица законопроекта будет в зале парламента", - написал Завитневич.

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Секретарь оборонного Комитета ВР Роман Костенко (фракция "Голос") сообщил, что 13 членов комитета проголосовали за, а 5 - воздержались.

"Только что рекомендовали Верховной Раде принять законопроект о мобилизации во втором чтении. 13 членов комитета проголосовали за, 5 - воздержались", - сообщил Костенко.

После обработки в Комитете законопроект претерпел существенные изменения по сравнению с первоначальной редакцией.

Какие главные положения остались в законопроекте

Издание "Украинская правда" сообщило, что располагает заключением Комитета по второму чтению законопроекта. В издании опубликовали часть основных положений, которые остались в документе после обработки в Комитете.

В частности, в документе остаются следующие положения:

Граждане, состоящие на воинском учете, могут зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста в добровольном порядке - это право, а не обязанность.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет во время проведения мобилизации должны иметь при себе военно-учетный документ. Этот документ нужно предъявлять по требованию представителя ТЦК или полицейского. При этом процесс проверки документов может фиксироваться на камеру или телефон.

Военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет смогут оформить паспорт, загранпаспорт, а также получить документы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины только при условии наличия военно-учетных документов.

Уклонистов могут наказать временным ограничением на управление транспортными средствами, но такое решение должен принять суд.

В Украине вместо срочной могут ввести базовую военную службу, которую будут проходить граждане в возрасте от 18 до 25 лет. Они сами смогут выбирать в какой период до достижения 24 лет они начнут проходить службу.

Для женщин не планируется введение обязательной мобилизации. Но женщин, которые получили медицинское или фармацевтическое образование, будут брать на воинский учет, если они пригодны к службе по возрасту и состоянию здоровья. Женщин, которые будут находиться на воинском учете, могут призвать на службу во время военного положения только в добровольном порядке.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - изменения в закон о мобилизации

Напомним, Верховная Рада должна проголосовать за законопроект №10449 о мобилизации во втором чтении. Есть несколько категорий граждан, которые должны появиться в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в апреле без специального уведомления.

Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что система территориальных центров комплектования в Украине не является идеальной, поэтому проводится работа по ее усовершенствованию.

Напомним, ранее сообщалось, что положение о демобилизации исключили из проекта закона о мобилизации. По данным СМИ, инициатором исключения норм о демобилизации из нового законопроекта о мобилизации стал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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