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Мобилизация в Украине: кому нужно прийти в военкомат без повестки в апреле

Дмитрий Видоменко
7 апреля 2024, 09:33
Есть информация, кто именно из военнообязанных должен явиться в военкомат без повестки на протяжении апреля нынешнего года.
Мобилизация
Кому нужно прийти в военкомат без повестки в апреле? / Коллаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ВСУ

Верховная Рада в скором времени должна голосовать во втором чтении за законопроект №10449 о мобилизации. Есть несколько категорий граждан, которые должны прийти в ТЦК и СП в апреле без повестки. Об этом пишет портал NV.

В военкомат с 1 апреля должны явиться военнообязанные мужчины, призывники или резервисты, которым нужно:

  • получить разрешение на изменение места жительства в случае переезда в другой регион;
  • заново встать на военный учет по новому месту жительства;
  • чтобы сняться с военного учета, если необходимо уехать за границу более чем на три месяца;
  • сообщить об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" (причем сделать это нужно в течение недели);
  • в случае утраты или порчи военно-учетного документа;
  • для сверки персональных данных с данными ТЦК (делать нужно каждые пять лет);
  • чтобы подать документы в ТЦК, подтверждающий право отсрочку от призыва на срочную военную службу (делать это нужно каждый год до 1 октября).

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

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В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация 500 тысяч человек - новости по теме

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит в армии. Он заявил, что несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на передовой.

Также издание Financial Times сообщило, что во время следующей "волны" мобилизации в ВСУ могут привлечь до 500 тысяч человек из 3,7 миллионов граждан Украины. Сейчас на фронте находится около 330 тысяч военных, а новая мобилизация будет направлена на обновление состава подразделений.

Как сообщал Главред, Россия планирует мобилизовать дополнительные 300 тысяч военных до 1 июня 2024 года, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что Украина не планирует мобилизовать 500 тысяч новобранцев в этом году.

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