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"Мы увеличим боевую мощь": Шмыгаль сделал заявление о мобилизации 500 тысяч человек

Руслана Заклинская
5 апреля 2024, 16:28
В Украине уже есть новые бригады, укомплектованные людьми, которые нуждаются в оборудовании и военной техники от партнеров, рассказал премьер-министр.
'Мы увеличим боевую мощь': Шмыгаль сделал заявление о мобилизации 500 тысяч человек
Мобилизация в Украине будет намного мягче / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

Украинская армия пока не нуждается в мобилизации дополнительных 500 тысяч военнослужащих. Мобилизация в Украине будет более мягкой. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Esimeses stuudios".

По его словам, с президентом Украины Владимиром Зеленским они контролируют ситуацию по мобилизации в стране. Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский уже провел аудит Вооруженных сил и начал первую ротацию на фронте после начала пономасштабной войны.

"Мы понимаем, что сейчас нужно не так много людей (500 тысяч человек, - ред.), поэтому мобилизация будет намного мягче. Думаю, в течение этого года мы выполним все необходимые задачи по мобилизации украинцев", - сказал премьер.

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Шмыгаль отметил, что в Украине уже есть новые бригады, укомплектованные людьми. Однако они нуждаются в оборудовании, военной технике и боеприпасах от союзников.

"Когда все это прибудет, новые бригады будут укомплектованы - и мы существенно увеличим нашу боевую мощь", - отметил премьер-министр.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация 500 тысяч человек - новости по теме

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит в армии. Он заявил, что несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на передовой.

Также издание Financial Times сообщило, что во время следующей "волны" мобилизации в ВСУ могут привлечь до 500 тысяч человек из 3,7 миллионов граждан Украины. Сейчас на фронте находится около 330 тысяч военных, а новая мобилизация будет направлена на обновление состава подразделений.

Как сообщал Главред, Россия планирует мобилизовать дополнительные 300 тысяч военных до 1 июня 2024 года, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что Украина не планирует мобилизовать 500 тысяч новобранцев в этом году.

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