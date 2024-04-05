Увольнение срочников в запас: в Генштабе раскрыли детали демобилизации

Стали известны подробности стартовавшего в Украине увольнения в запас военных срочной службы.
Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram, около 7 тысяч украинских военных срочной службы уволят в запас.
Как подчеркивается в сообщении Генерального штаба, это произойдет к концу весны 2024 года.
В соответствии с указом президента Украины №149 в течение апреля-мая в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других военных формированиях осуществляется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы.
"Всего в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта подлежат увольнению около 7 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Демобилизация в Украине
Рада одобрила предложение Зеленского о демобилизации срочников. Верховная Рада утвердила президентский закон об увольнении в запас военнослужащих срочной службы после завершения срока военной службы во время военного положения.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников на 12 месяцев. 26 февраля этот закон, который поддержали народные депутаты, подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а после этого свою подпись поставил и Зеленский.
Среди парламентариев ведутся дебаты по вопросам ротации и отпусков для военнослужащих. Зеленский заявил, что сейчас не существует демобилизации во время войны. В то же время президент признал, что проведение мобилизации в стране не идельное.
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