Увольнение срочников в запас: в Генштабе раскрыли детали демобилизации

Увольнение в запас происходит в течение апреля-мая, подчеркнули в Генштабе.

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Стали известны детали демобилизации / колаж: Главред, фото: УНІАН

Стали известны подробности стартовавшего в Украине увольнения в запас военных срочной службы.

Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram, около 7 тысяч украинских военных срочной службы уволят в запас.

Как подчеркивается в сообщении Генерального штаба, это произойдет к концу весны 2024 года.

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В соответствии с указом президента Украины №149 в течение апреля-мая в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других военных формированиях осуществляется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы.

"Всего в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта подлежат увольнению около 7 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Демобилизация в Украине

Рада одобрила предложение Зеленского о демобилизации срочников. Верховная Рада утвердила президентский закон об увольнении в запас военнослужащих срочной службы после завершения срока военной службы во время военного положения.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников на 12 месяцев. 26 февраля этот закон, который поддержали народные депутаты, подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а после этого свою подпись поставил и Зеленский.

Среди парламентариев ведутся дебаты по вопросам ротации и отпусков для военнослужащих. Зеленский заявил, что сейчас не существует демобилизации во время войны. В то же время президент признал, что проведение мобилизации в стране не идельное.

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