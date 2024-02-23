Демобилизация срочников: Рада одобрила предложение Зеленского

Верховная Рада утвердила президентский закон об увольнении в запас военнослужащих срочной службы после завершения срока военной службы во время военного положения.
"За" отдали свои голоса 319 народных избранников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
"Парламент одобрил законопроект #11035 по срочникам. Сразу за основу и в целом. Даем право президенту их уволить. Законопроект был внесен ad-hoc", - написал он.
"Поддержали инициативу президента о немедленном увольнении срочников. Поздравляю. Очень ожидаемое решение. Теперь ждем решения президента", - прокомментировал принятие законопроекта глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Демобилизация срочников
Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников. Документ о демобилизации срочников определен как неотложный. В законопроекте о демобилизации срочников, не указаны сроки - отмечается только, что она будет происходить по указу президента.
Как сообщалось ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ответственность за проваленную мобилизацию в Украине не ляжет на одни плечи, она будет коллективной.
Генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что Вооруженные силы Украины сейчас нуждаются в обязательной мобилизации не менее 250-300 тысяч людей.
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