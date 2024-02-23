Демобилизация срочников: Рада одобрила предложение Зеленского

За одобрение инициативы президента отдали свои голоса 319 народных избранников.

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Рада одобрила законопроект о демобилизации / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Telegram Я.Железняка

Верховная Рада утвердила президентский закон об увольнении в запас военнослужащих срочной службы после завершения срока военной службы во время военного положения.

"За" отдали свои голоса 319 народных избранников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"Парламент одобрил законопроект #11035 по срочникам. Сразу за основу и в целом. Даем право президенту их уволить. Законопроект был внесен ad-hoc", - написал он.

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/ Telegram Я.Железняка

"Поддержали инициативу президента о немедленном увольнении срочников. Поздравляю. Очень ожидаемое решение. Теперь ждем решения президента", - прокомментировал принятие законопроекта глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Демобилизация срочников

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников. Документ о демобилизации срочников определен как неотложный. В законопроекте о демобилизации срочников, не указаны сроки - отмечается только, что она будет происходить по указу президента.

Как сообщалось ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ответственность за проваленную мобилизацию в Украине не ляжет на одни плечи, она будет коллективной.

Генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что Вооруженные силы Украины сейчас нуждаются в обязательной мобилизации не менее 250-300 тысяч людей.

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