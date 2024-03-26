Как ВСУ отслеживают 'Шахеды': в США разболтали секрет ПВО Украины

Главнокомандующий Воздушных сил США в Европе генерал Джеймс Хекер выразил удивление, как именно украинские военные отслеживают направление "Шахедов" во время воздушных атак России.
В разговоре с журналистами Хекер объяснил, что для этого ВСУ используют смартфоны. По его словам, якобы более 8 тысяч телефонов прикреплены к вышкам - включенный микрофон позволяет защитникам буквально "слышать" пролет дронов и вовремя на них реагировать.
"Они определяют направления, определяют скорость", - заявил Гекер.видео дня
Далее, добавил генерал, полученные данные передавали бригадам, которые используют зенитную артиллерию.
Как ВСУ отслеживают дроны России - смотрите видео:
"Они заставили парня сидеть 6 часов, смотреть на iPad, который показывает, откуда заходят беспилотники. В последний раз прилетело 84 дрона. Они отследили все 84. Сбили 50 из них зенитной артиллерией", - пояснил Гекер.
Таким образом, ВСУ экономят ракеты к Patriot, поэтому обезвреживание вражеских БПЛА обходится Украине значительно дешевле.
Дрон Shahed 136 - основные характеристики изделия
Россия атаковала Украину ракетами и дронами – где прилеты сегодня, 26 марта
Страна-агрессор Россия в ночь на вторник, 26 марта, запустила по Украине 12 ударных беспилотников "Шахед". Кроме этого, российские оккупанты ударили двумя ракетами С-300 по Донецкой области.
Сбить удалось все 12 вражеских "Шахедов".
Взрыв прогремел также в Шевченковском районе Харькова. При этом под удар попала жилая застройка.
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