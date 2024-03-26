Как ВСУ отслеживают 'Шахеды': в США разболтали секрет ПВО Украины

В Соединенных Штатах обнародовали чувствительную информацию о работе украинской ПВО.

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В США удивляются смекалке украинских военных / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ua.depositphoto.com

Главнокомандующий Воздушных сил США в Европе генерал Джеймс Хекер выразил удивление, как именно украинские военные отслеживают направление "Шахедов" во время воздушных атак России.

В разговоре с журналистами Хекер объяснил, что для этого ВСУ используют смартфоны. По его словам, якобы более 8 тысяч телефонов прикреплены к вышкам - включенный микрофон позволяет защитникам буквально "слышать" пролет дронов и вовремя на них реагировать.

"Они определяют направления, определяют скорость", - заявил Гекер. видео дня

Далее, добавил генерал, полученные данные передавали бригадам, которые используют зенитную артиллерию.

Как ВСУ отслеживают дроны России - смотрите видео:

"Они заставили парня сидеть 6 часов, смотреть на iPad, который показывает, откуда заходят беспилотники. В последний раз прилетело 84 дрона. Они отследили все 84. Сбили 50 из них зенитной артиллерией", - пояснил Гекер.

Таким образом, ВСУ экономят ракеты к Patriot, поэтому обезвреживание вражеских БПЛА обходится Украине значительно дешевле.

Дрон Shahed 136 - основные характеристики изделия

Инфографика Главреда

Россия атаковала Украину ракетами и дронами – где прилеты сегодня, 26 марта

Страна-агрессор Россия в ночь на вторник, 26 марта, запустила по Украине 12 ударных беспилотников "Шахед". Кроме этого, российские оккупанты ударили двумя ракетами С-300 по Донецкой области.

Сбить удалось все 12 вражеских "Шахедов".

Взрыв прогремел также в Шевченковском районе Харькова. При этом под удар попала жилая застройка.

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