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РФ перебросила в Крым новую группу оккупантов из Коми и Якутии: подробности

Алёна Воронина
26 марта 2024, 12:23
Появились фотографии новоприбывшей группы оккупантов и их военной техники в Джанкое.
Российские оккупанты в Крыму
РФ перебросила в Крым новую группу оккупантов из Коми и Якутии/ коллаж: Главред, фото: Telegram Атеш

В Джанкое на севере временно оккупированного Крыма заметили новых военнослужащих страны-агрессора России. Оккупанты вероятно прибыли с Дальнего Востока, Республики Коми и Якутии (РФ).

Информацию о прибытии подкрепления оккупантов собрали партизаны движения "Атеш", сообщается в Telegram-канале движения. Также были обнародованы фото новоприбывших захватчиков и их военной техники в городе.

"Агенты нашего движения зафиксировали прибытие новых военнослужащих России в Джанкое. Некоторые бойцы имеют восточные черты лица. Предположительно прибыли с дальнего востока, республики коми и якутии. Вся военная техника обозначена белыми треугольниками", – говорится в сообщении.

видео дня

В "Атеш" отмечают, что Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов для переброски личного состава и техники на Херсонское направление.

"Но наши агенты продолжают свою работу, в результате чего мы видим ряд успешных прилетов по их базам", – добавили в "Атеш".

Также партизаны призвали патриотов помогать в деоккупации украинских земель. С координатором "Атеш" в Крыму можно связаться через Telegram.

  • РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии
    РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии Telegram Атеш
  • РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии
    РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии Telegram Атеш
  • РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии
    РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии Telegram Атеш
  • РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии
    РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии Telegram Атеш
  • РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии
    РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии Telegram Атеш
  • РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии
    РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии Telegram Атеш
  • РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии
    РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии Telegram Атеш
  • РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии
    РФ перекинула в Крым новую группу окупантов из Коми и Якутии Telegram Атеш

Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Удары по кораблям российских оккупантов

Напомним, 23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы – под удар попали объекты Черноморского флота РФ. В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили удар по большому десантному кораблю страны-агрессора России "Ямал" и раскрыли детали повреждений.

Позже в ВМС сообщили, что ВСУ могли поразить разведывательный корабль оккупантов "Иван Хурс". Из 13 единиц, которые россияне приготовили, чтобы захватить южное побережье Украины, в строю остаются только три.

В ночь на 24 марта Силы обороны Украины нанесли массированный удар по военным целям РФ во временно оккупированном Крыму. По данным эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, этот удар был крупнейшим с начала российской агрессии против Украины. По данным СМИ, в ходе масштабной ракетной атаки ВСУ на военные объекты в Крыму российские силы ПВО смогли перехватить лишь одну ракету воздушного базирования.

После этого в ВМС анонсировали новые "сюрпризы" для российского флота. Украинские силы продолжают поражать вражеские корабли в Черном море, последними были уничтожены ВДК "Ямал" и "Азов". Однако у врага остаются еще корабли, которые являются потенциальными целями для Украины, сказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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