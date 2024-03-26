Путин был "на эмоциях": эксперт назвал причину массированных ударов РФ по энергетике Украины

Если удары по российским НПЗ будут продолжаться, это может иметь для России достаточно весомый эффект, в том числе экономический.

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Эксперт Рябцев назвал причину массированных ударов РФ по энергетике Украины/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН, минобороны РФ

Массированные удары ракетами и дронами страны-агрессора России по Украине, которые произошли в минувшие несколько дней, были эмоциональной реакцией российского диктатора Владимира Путина на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

РФ так массированно била по украинской энергетике именно потому, что для оккупантов были очень болезненными удары по их НПЗ. Такое мнение высказал директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев в интервью Главреду.

"Если бы удары по нефтепереработке не были болезненными для России, этой атаки на нашу энергетику не было бы. Это эмоциональная атака, которая точно была проведена по распоряжению Путина. То есть это исключительно эмоциональная реакция на доклад, который сделали Путину. Если наши удары по НПЗ будут продолжаться, это может иметь для России достаточно весомый эффект, в том числе экономический", – отметил Рябцев. видео дня

Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Удары ракетами и дронами по Украине

Страна-агрессор Россия на протяжении нескольких прошедших дней массированно била ракетами и дронами по Украине, в частности по украинской энергосистеме. Так, в ночь на 22 марта были взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и других населенных пунктах. В частности, РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью – был атакован объект инфраструктуры и дома. Позже стало известно, что РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС – крупнейшей ГЭС Украины. На станции вспыхнул пожар.

В "Укрэнерго" описали последствия атаки в ночь на 22 марта и заявили, что это была самая большая атака на энергосистему с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что даже прошлой зимой атаки на нашу энергосистему не были такими большими, как в ночь на 22 марта.

Атаки продолжались и в последующие дни. Так, 24 марта атака россиян осложнила ситуацию со светом в ряде областей. На этот раз целями противника была критическая инфраструктура Днепропетровской области. Заметно осложнилась ситуация с энергоснабжением в Одесской и Хмельницкой областях, в Харькове начали действовать сетевые ограничения.

25 марта РФ ударила баллистикой по Киеву. Был поврежден, в частности, дом на Печерске. Также было повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе Киева. Также в Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах предварительно произошли падения обломков. В результате атаки в столице Украины было пятеро пострадавших.

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