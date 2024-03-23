Атака России на энергетику была местью за болезненные для нее удары по нефтепереработке – Рябцев

Ракетные удары России по энергетическим объектам Украины будут продолжаться, но будут не столь массированными, считает эксперт Геннадий Рябцев.

https://glavred.info/article/raketna-ataka-rosiji-na-energetiku-bula-pomstoyu-za-bolyuchi-dlya-neji-udari-po-naftopererobci-ryabcev-10552415.html Ссылка скопирована

Путин мстит за удары по НПЗ в России, поэтому пытается разрушить энергетику Украины – Рябцев / Главред

Страна-агрессор Россия снова вспомнила об украинской энергетике, которую почти не трогала зимой, и, дождавшись весны и тепла, вдруг нанесла массированный ракетный удар по энергетическим объектам по всей стране. Ракетная атака россиян 22 марта на энергетику Украины была самой крупной с начала полномасштабного вторжения. Произошли многочисленные попадания по объектам инфраструктуры и энергетики в Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Одесской областях. Только по ДнепроГЭСу было восемь "прилетов", а Харьков был полностью обесточен.

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев в интервью Главреду рассказал, чем была обусловлена масштабная ракетная атака россиян на энергетические объекты Украины, какой ущерб этот обстрел нанес нашей энергетической системе, и как быстро она сможет восстановиться, насколько болезненными были удары по ДнепроГЭС, и почему больше всего Россия била по Харькову.

Почему Россия осуществила столь мощный обстрел энергетической инфраструктуры сейчас, весной, когда перебои в поставках тепла и электроэнергии не столь критичны, как зимой? В чем здесь логика?

видео дня

Я уже давно не ищу логики в действиях российских вооруженных сил и военно-политического руководства Российской Федерации. Если говорить о том, почему удар был нанесен Россией именно по энергетической инфраструктуре, то, скорее всего, россиянам было очень больно наблюдать, как горят в РФ нефтеперерабатывающие заводы. И единственное, что в такой ситуации могла сделать Российская Федерация – отдать все, что она произвела на своих военных заводах за последние месяцы, и разбросать по территории Украины, надеясь, что что-то куда-то попадет.

Попали во время этой атаки много куда. Как вы оцениваете последствия ударов 22 марта России по энергетике?

Да, много – было 59 попаданий. Но, к сожалению или к счастью, не все они были точными. В сети распространяют кадры якобы попадания по плотине ДнепроГЭС, но на самом деле попадание было в троллейбус, к сожалению, с людьми. Поскольку начался пожар, это восприняли как атаку именно на плотину.

А дальше враг целился в ряд энергетических объектов: как всегда, Бурштынская, как всегда Криворожская и Приднепровская ТЭС, как всегда, Ладыжинская, как всегда, Харьковская и Одесская ТЭС. Работники этих объектов уже не впервые восстанавливают оборудование после атак Российской Федерации. То есть набор объектов тот же, никаких новых целей россияне не нашли. Они бьют туда, куда били и раньше, надеясь повредить еще что-то.

Повреждения есть. Следует признать, что 59 попаданий, хотя и не высокой точности, все-таки являются попаданиями. И это означает, что энергетикам придется поработать, но они знают, что делать в таких случаях. Соответствующие резервы мощности сейчас есть, чтобы все необходимое заменить, есть также и определенный резерв оборудования, хотя и не на всех поврежденных объектах.

Поэтому сейчас, в течение нескольких суток, операторы системы передачи и распределения смогут наладить поставки электрической энергии в пострадавшие регионы. Есть ряд районов и населенных пунктов, где будут введены графики стабилизационных отключений. Это будет касаться трех районов Сумщины, четырех районов Днепропетровщины, скорее всего, Одессы и прилегающих районов, а также Харькова. Плюс Донетчина, но там всегда перебои с электричеством.

Также есть опасения относительно еще четырех областей, но, скорее всего, там отключения будут только аварийные. То есть не будут вводиться графики стабилизационных отключений, а будут только аварийные отключения, которые происходили только во время обстрела и будут длиться около суток после обстрела.

То есть по графикам определенным районам придется жить всего несколько суток?

Не знаю. В частности, по Днепропетровщине не могу этого гарантировать. По Харькову тоже не могу сказать однозначно – да, восстановление будет идти, но не знаю, в каком режиме. Ведь по Харькову россияне выпустили все, что могли.

На мой взгляд, сейчас прекрасное время для того, чтобы атаковать военные объекты в Белгородской народной республике. Россияне по Харькову выпустили ракеты С-300, поэтому там, думаю, как раз образовались дыры в защите, поэтому этим нужно воспользоваться.

В Укрэнерго, собственно, отметили, что больше всего энергосистема разрушена в Харькове. Почему именно Харьков больше всего пострадал?

Просто по Харькову легко бить. К тому же С-300 не сбивается. Эта ракета вообще не предназначалась для поражения наземных целей, только воздушных. А точность у нее вообще никакая, потому что ее не ведет оператор. Если цель воздушная, то оператор может сопровождать ракету, а если наземная, то он пуляет ее, ракета движется по баллистической траектории, а дальше никто не знает, куда она попадет. Поэтому по Харькову и запускается большое количество ракет – чтобы хоть куда-то попасть. Вот россияне и напопадали там в объекты, которые никакого отношения не имеют ни к критической, ни к военной инфраструктуре. Противник что-то там рассказывает, что он поразил танковый завод, но ракета упала рядом, на жилые дома.

Давайте вернемся к попаданию в ДнепроГЭС. Создаст ли это какие-то угрозы для Запорожской АЭС, как об этом пишут российские каналы?

Еще раз подчеркиваю, что никаких попаданий в ДнепроГЭС, именно в плотину, не было – было попадание в троллейбус, который курсировал по этой плотине. Поэтому плотина целая, а, соответственно, никакой угрозы ее разрушения нет. Плотина была построена в советское время, и она может выдержать не только попадание управляемой авиационной ракеты. Чтобы ее разрушить, нужна либо преступная халатность, как это было на Каховской ГЭС, либо теракт, но он вряд ли может произойти, поскольку охрана этого объекта была усилена из-за вторжения.

Что касается Запорожской АЭС, то в очередной раз была выведена из строя Приднепровская высоковольтная линия электропередач, потому что повреждено трансформаторное оборудование. И поэтому ЗАЭС снова без поставки электрической энергии по основной линии электропередач. Но там есть снабжение и по другим линиям электропередач, плюс резервы дизельного топлива, которые там также имеются. Поэтому это очередное прерывание поставок электроэнергии какой-либо ядерной опасности не представляет, поскольку там все реакторы в режиме остановки: только один работает в режиме горячего останова, а остальные в режиме холодного останова.

Поэтому ядерной опасности сейчас нет, каких-то инцидентов по этой линии не предвидится.

Кроме того, все на ЗАЭС построено так, чтобы обезопасить ее от любых проблем. Даже если что-то там будет прорывать, ее не смоет.

По вашему прогнозу, будут ли в ближайшие дни новые атаки на энергетику?

Они будут продолжаться, но будут не столь массированными, потому что сейчас россияне выпустили все, что могли.

Вы в самом начале сказали о том, что это был ответ России на удары по ее нефтепереработке. Насколько, с вашей точки зрения, были болезненными наши удары по НПЗ?

Если бы удары по нефтепереработке не были болезненными для России, этой атаки на нашу энергетику не было бы. Это эмоциональная атака, которая точно была осуществлена по распоряжению Путина. То есть это исключительно эмоциональная реакция на доклад, который сделали Путину.

Если наши удары по НПЗ будут продолжаться, это может иметь для России достаточно весомый эффект, в том числе экономический.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред