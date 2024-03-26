Судно небоеспособно: в ВМС раскрыли подробности удара по кораблю-разведчику "Иван Хурс"

На корабле "Иван Хурс" поражено разведывательное оборудование в штурмовой части, рассказал Дмитрий Плетенчук.

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Дмитрий Плетенчук раскрыл подробности удара по кораблю "Иван Хурс" / Коллаж: Главред, фото: Википиедия, скриншот

В Военно-морских силах ВСУ подтвердили поражение российского военного десантного корабля "Иван Хурс". Сейчас он находится в небоеспособном состоянии. Об этом заявил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

"Что касается "Ивана Хурса", то мы можем подтвердить поражение разведывательного оборудования в штурмовой части корабля. То есть фактически сейчас он не боеготовный, выполнять задачи по назначению не может", - рассказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Также спикер ВМС подтвердил поражение двух больших десантных кораблей "Азов" и "Ямал".

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"Ямал" уже закончил докование, закончил ремонт, "Азов" еще находился в ремонте", - сообщил он.

По словам Плетенчука, фактически это был самый лучший момент, чтобы нанести по данным судам огневое поражение.

"Это возвращаясь к постоянным вопросам, где оккупанты постоянно ремонтируют свои корабли и является ли это опасным. Это опасно, как показывает практика", - добавил он.

Корабль "Иван Хурс" - что о нем известно "Иван Хурс" — российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны. Первый серийный и один из двух кораблей проекта 18280, пишет Википедия. В задачи корабля входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы ПРО. Корабль назван в честь начальника Разведывательного управления Главного штаба ВМФ СССР в 1979—1987 годах — вице-адмирала Ивана Хурса. Ночью 24 мая 2023 года российские пропагандисты сообщили, что российский разведывательный корабль "Иван Хурс" был атакован тремя беспилотниками. Инцидент произошел после прохождения пролива Босфор около 5:30 утра. Российским морякам якобы удалось отбить атаку, и судно не получило повреждений. Позже OSINT-аналитики сообщили, что "Иван Хурс" смог дойти до причала в захваченном Севастополе. При этом у него был явный крен на борт. В Сети таже появилось видео, которое подтверждает нанесение удара по борту судна "Иван Хурс". Ролик снят камерой дрона.

Удары по ЧФ РФ в Крыму

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что Силы обороны успешно поразили крупные десантные корабли российских оккупантов - "Ямал" и "Азов".

Утром 25 марта в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили удар по большому десантному кораблю "Ямал" и раскрыли детали повреждений.

25 марта спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что Силы обороны могли поразить еще один корабль ЧФ РФ – это "Иван Хурс".

Также стало известно, что защитники Украины атаковали корабль "Константин Ольшанский" украинской ракетой "Нептун".

Эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий Иван Варченко заявл, что удар по российским оккупантам в захваченном Севастополе и поражение больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" – еще один шаг к уничтожению вражеских командных пунктов. В ближайшее время все корабли Черноморского флота РФ будут уничтожены.

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