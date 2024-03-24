Черноморский флот РФ в ближайшее время уничтожат: военный ВСУ сделал заявление

Черноморская флотилия страны-оккупанта России активно ищет пути, куда бы убежать, сказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Варченко.

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Украина в скором времени уничтожит все корабли Черноморского флота - Варченко / Коллаж: УНИАН

Удар по российским оккупантам в захваченном Севастополе и поражение больших десантных кораблей Ямал и Азов – еще один шаг к уничтожению вражеских командных пунктов. В ближайшее время все корабли Черноморского флота РФ будут уничтожены. Об это заявил эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий Иван Варченко.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что корабли ВМС РФ будут добивать.

"Большие десантные корабли, маленькие корабли, несущие на себе ракетное вооружение и корабли управления РФ будут уничтожены в ближайшее время, они будут добиты", - считает Варченко. видео дня

Также он полагает, что сейчас Москва размышляет над тем, что делать с этими кораблями.

"Черноморская флотилия сейчас активно думает куда ей убежать. А управление Черноморского флота, перемещаясь с места на место, думает как им остаться в живых. Но они так же понимают, что даже если сейчас им физически удастся остаться в живых, они будут отвечать в рамках международной юстиции за преступления в Украине. А то, что они хотят отплатить Украине, это уже и так длится 10 лет. Не думаю, что россияне найдут какие-то новые варианты, как еще хуже наносить удары по Украине", - подчеркнул Иван Варченко.

Напомним, в конце февраля россияне перебросили в Севастополь очередной БДК. Партизаны обнаружили его местонахождение и сообщили координаты ВСУ.

Черноморский флот России Краснознаменный Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная в Черном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа. Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск. В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров. По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в односторонней повестке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

Удар ВСУ по Севастополю

Силы обороны метко поразили два больших десантных корабля в Севастополе – Ямал и Азов. Также был нанесен удар по центру связи и нескольким объектам инфраструктуры Черноморского флота оккупантов РФ.

В России признали крупные потери после ударов ВСУ по Крыму: пропагандисты акцентировали внимание на том, что был поражен "хорошо замаскированный командный пункт". Также заявлено о потерях личного состава.

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