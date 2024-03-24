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Не только корабли: в России признали крупные потери после ударов ВСУ по Крыму

Яна Ставская
24 марта 2024, 13:10
По утверждению кремлевских пропагандистов, Украина ударила по месту скопления российских морпехов. РосСМИ скулят о больших потерях.
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ВСУ ударили по объектам российских оккупантов в Севастополе / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН

Российские пропагандисты признают, что помимо поражения кораблей ЧФ в Крыму в субботу, 23 марта, ВСУ ударили по "хорошо замаскированному" командному пункту в Севастополе, в котором во время прилета находилось более 20 офицеров.

В российских пабликах распространяется информация о ликвидации 34 военных РФ в Крыму (из них 11 офицеров), около 40 "трехсотых" и повреждении трех самолетов Су-27 на аэродроме "Бельбек".

Сообщается, что 16 российских захватчиков находятся в "очень тяжелом состоянии", число "двухсотых" может вырасти.

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Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

По данным пропагандистов, один из Су уничтожен, два "практически точно отремонтируют".

Кроме того, один из ударов пришелся по месту дислокации российских морпехов. По словам "военкоров", "там серьезные жертвы".

Вместе с тем, российские пропагандисты умышленно умалчивают насчет озвученном Украиной поражении двух десантных кораблей.

Взрывы в Крыму - последние новости

В ночь на 24 марта в Крыму раздались взрывы. В Севастополе местные насчитали минимум 6 взрывов - в районах Казачьей Бухты и мыса Фиолент. Помимо этого, "громко" было в районе аэродрома Бельбек.

В районе Казачьей Бухты, по предварительным данным военных, был прилет по месту расположения 810 бригады морской пехоты РФ.

В ВСУ уже днем, 24 марта, подтвердили поражение двух больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" в результате ночной атаки на полуостров, удар по центру связи Черноморского флота и другим объектам ЧФ.

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