Россияне перебросили в Севастополь очередной БДК

Партизаны нашли новый корабль, который русские перебросили в Графскую бухту Севастополя.

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Украина бьет по военным объектам РФ в Крыму / Коллаж Главреда. Фото: Крымский ветер, скриншот

После ряда успешных ударов ВСУ по Черноморскому флоту, в том числе после последнего поражения БДК "Цезарь Куников", российское командование перебросило в Севастополь очередной большой десантный корабль.

Фото и данные о переброшенной боевой единице опубликованы в Телеграмм-канале "Крымский ветер", который держит прямую связь с крымскими партизанами.

Сообщается, что БДК проекта 775 замечен в Графской бухте Севастополя. Информацию оперативно передали ВСУ.

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Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Освобождение Крыма

Украина не скрывает, что будет освобождать полуостров, захваченный россиянами еще в 2014 году, либо военным, либо политическим путем. Сейчас - из-за дефицита в средствах - ВСУ ограничиваются преимущественно атаками воздушных и морских дронов.

Несмотря на это, Украине удалось побороть Черноморский флот в Черном море, обеспечив функционирование "зернового коридора" и значительно уменьшив состав его боевых кораблей. К примеру, 14 февраля морские силы потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки.

Вместе с тем, насчет деоккупации Крыма в этом году военные относятся критически. Как отметил генерал Игорь Романенко, "необходимо объективно и критически оценивать ситуацию, а не находиться в своих иллюзиях".

"В лучшем случае (деоккупация Крыма состоится - Главред) во второй половине 2024 года. Но это станет возможно только при наличии соответствующих ресурсов", - ответил Романенко во время чата на Главреде.

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