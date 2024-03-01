УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне перебросили в Севастополь очередной БДК

Яна Ставская
1 марта 2024, 04:37
Партизаны нашли новый корабль, который русские перебросили в Графскую бухту Севастополя.
Россияне перебросили в Севастополь очередной БДК
Украина бьет по военным объектам РФ в Крыму / Коллаж Главреда. Фото: Крымский ветер, скриншот

После ряда успешных ударов ВСУ по Черноморскому флоту, в том числе после последнего поражения БДК "Цезарь Куников", российское командование перебросило в Севастополь очередной большой десантный корабль.

Фото и данные о переброшенной боевой единице опубликованы в Телеграмм-канале "Крымский ветер", который держит прямую связь с крымскими партизанами.

Сообщается, что БДК проекта 775 замечен в Графской бухте Севастополя. Информацию оперативно передали ВСУ.

видео дня

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Освобождение Крыма

Украина не скрывает, что будет освобождать полуостров, захваченный россиянами еще в 2014 году, либо военным, либо политическим путем. Сейчас - из-за дефицита в средствах - ВСУ ограничиваются преимущественно атаками воздушных и морских дронов.

Несмотря на это, Украине удалось побороть Черноморский флот в Черном море, обеспечив функционирование "зернового коридора" и значительно уменьшив состав его боевых кораблей. К примеру, 14 февраля морские силы потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки.

Вместе с тем, насчет деоккупации Крыма в этом году военные относятся критически. Как отметил генерал Игорь Романенко, "необходимо объективно и критически оценивать ситуацию, а не находиться в своих иллюзиях".

"В лучшем случае (деоккупация Крыма состоится - Главред) во второй половине 2024 года. Но это станет возможно только при наличии соответствующих ресурсов", - ответил Романенко во время чата на Главреде.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Севастополь новости Крыма Уничтожение "Цезаря Куникова"
Реклама

Главное за день

"Политика Америки": эксперт раскрыл пессимистичный сценарий окончания войны в Украине

"Политика Америки": эксперт раскрыл пессимистичный сценарий окончания войны в Украине

05:30 Украина
В США пытаются выделить помощь Украине в обход спикера Джонсона

В США пытаются выделить помощь Украине в обход спикера Джонсона

23:11 Политика
Остин считает вероятной войну НАТО с Россией: появилась реакция Москвы

Остин считает вероятной войну НАТО с Россией: появилась реакция Москвы

22:41 Украина
Все главные новости

Популярное

План прощания с Чарльзом: дворец начал подготовку 6504

План прощания с Чарльзом: дворец начал подготовку

Гороскоп на завтра 1 марта 2024: Тельцы - вам все по плечу, Козерогам - проблемы с деньгами 5616

Гороскоп на завтра 1 марта 2024: Тельцы - вам все по плечу, Козерогам - проблемы с деньгами

Если пошлете войска в Украину: Путин пригрозил ударом ядеркой и ракетами по Западу 4985

Если пошлете войска в Украину: Путин пригрозил ударом "ядеркой" и ракетами по Западу

Гороскоп Таро на март 2024: Козерогам - плохая новость, Водолеям - препятствия, Рыбам - успех 4261

Гороскоп Таро на март 2024: Козерогам - плохая новость, Водолеям - препятствия, Рыбам - успех

Последние новости

05:30

"Политика Америки": эксперт раскрыл пессимистичный сценарий окончания войны в Украине

05:00

Как узнать характер по форме ногтей: маникюр расскажет все о человеке

04:37

Россияне перебросили в Севастополь очередной БДК

04:15

Девушка Брэда Питта показала публично подарок от актера

03:45

Армия РФ имеет 2 слабых места: эксперт сказал, какие проблемы тормозят оккупантовВидео

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
03:15

Екатерина Тышкевич поделилась очаровательными фото с мужем

02:47

Засор исчезнет за 5 минут без использования вантуза: сантехник раскрыл секрет

02:24

Для чего нужен режим полета в телефоне: особенности, о которых знают единицы

02:12

Особенно жестяные: почему нельзя ставить открытые банки в холодильник

Реклама
01:39

"Эйфория сильно навредила": Бадрак оценил риск нового наступления РФ на Харьков

00:38

Гарик Кричевский показал редкое фото 20-летнего сына-красавчика

29 февраля, четверг
23:33

"Разозлила" критика: Шольц назвал новую причину, по которой Украина не получит Taurus

23:11

В США пытаются выделить помощь Украине в обход спикера Джонсона

23:03

Дженнифер Лопес сделала неожиданное признание о нарцистической матери

22:54

"Симпатичная девушка - не мешало бы побрить": в Сети появилось свежее фото Винника

22:50

В России собрались "хоронить" Леонида Агутина

22:41

Остин считает вероятной войну НАТО с Россией: появилась реакция Москвы

22:33

Принял последний бой: на Тендровской косе погиб 21-летний спецназовец

22:28

"Люди не хотят идти в ТЦК": военный назвал более эффективную альтернативу мобилизации

22:27

Взрослая дочь Уилла Смита похвасталась шикарной фигурой

Реклама
21:46

"Смотришь и тошнит": Андрей Бедняков раскрыл правду про Регину Тодоренко

21:41

Наступление РФ на Киев: в КГВА высказались о готовности города "встречать" россиян

21:21

В Украине взлетает в цене популярный овощ: что будет с ценой дальше

21:08

Отправка войск - неприемлема: Европа не собирается воевать в Украине - Фиала

20:30

"Теряют технику на подъезде к позиции": Евлаш про бои под Часовым Яром

20:22

Зеленский говорит, что Россия "не остановится" и готовит новые волны дестабилизации

20:14

"Залетает безумное количество пехоты": Жорин раскрыл детали боев в под Авдеевкой

19:37

Туман и 6 градусов мороза: какой будет погода в первый день весны

19:31

Словакия хочет посадить Украину за стол переговоров с РФ, чтобы выйти из "тупика"

19:28

Лунный календарь на 1 марта: какие возможности нельзя упускать в этот день

19:25

"Каждое слово взвешенное": Макрон сделал новое заявление об отправке войск

19:13

В ударах ВСУ по кораблям российского флота две задачи - эксперт

19:10

В Приднестровье сепары таки учудилимнение

19:08

Три знака счастья не измерят: кому повезет в начале марта 2024

18:49

Самый простой рецепт на 30 минут: как сделать тушенку в домашних условиях в кастрюлеВидео

18:30

Умоляли о срочной эвакуации: в Азовском море загорелось российское судноВидео

18:25

"Будет безумная и кровавая война": Бадрак оценил угрозу замораживания войны

18:17

"Дальше будет много "если": эксперт рассказал, что ждет Украину в 2024 году

18:15

Ирма Витовская намекнула на завершение кинокарьеры

18:13

Король Чарльз больше не увидит своих внуков: что произошло

Реклама
17:51

На Запорожье "горячо", россияне воссоздают "авдеевские события" - боец ВСУ

17:30

Шер с молодым возлюбленным выгуляла новый наряд на вечеринке

17:27

Путин может объявить о масштабном наступлении после выборов в России - Бадрак

17:24

"Авдеевка - только начало": военный рассказал о новом масштабном наступлении РФ

17:16

"Нужно готовиться к большим масштабам, это начало": боец 3 ОШБр о наступлении РФ

16:59

Если энергия на нуле: диетолог назвал лучший перекус, чтобы "дотерпеть до ужина"

16:58

"Серьезный диагноз": путинист Буйнов попал в больницу

16:51

"Самая тупая вещь": Такер Карлсон высмеял Путина за тезис про "Украину и нацистов"

16:49

Ближайший союзник России задумался о членстве в ЕС

16:44

Еще не Верка, но уже звезда: Андрей Данилко показал себя в детстве

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять