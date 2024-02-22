Нужно оставить иллюзии: генерал ВСУ эмоционально ответил насчет деоккупации Крыма

Романенко подчеркнул, что Украине необходимы соответствующие средства поражения.

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Необходимо трезво оценивать ситуацию на фронте, сказал Романенко / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украина сможет перерезать "коридор" России в Крым, как только получит соответствующие боеприпасы от Запада. В лучшем случае это произойдет во второй половине 2024 года. Об этом во время чата на Главреде рассказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"В лучшем случае - во второй половине 2024 года. Но это станет возможно лишь при наличии соответствующих ресурсов", - ответил Романенко на вопрос о деоккупации Крыма.

Смотрите видео чата с Игорем Романенко:

Генерал призвал "оставить иллюзии", что все быстро закончится.

"Нам сейчас сложно проводить даже оборонительные действия. Нужно делать выводы из ведения боевых действий в прошлом году. Необходимо объективно и критически оценивать ситуацию, а не пребывать в своих иллюзиях, поскольку это негативно сказывается на ситуации в обществе и стране, так как приводит к перегреву ожиданий", - обратился Романенко.

По словам генерала, необходимо трезво смотреть на вещи и сосредоточиться на том, чтобы более эффективно помогать Силам обороны Украины.

"Для начала нужно провести успешную оборонительную операцию, а уже потом думать о контрнаступательных действиях. Однако, подчеркиваю, это должно зиждиться не на авантюрных подходах, а на объективных возможностях, связанных с ресурсами", - добавил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Россия готовится к затяжной войне

Ранее в ГУР отмечали, что оккупанты планируют выйти на админграницы Луганской области к псевдовыборам президента России, запланированным на март. Также россияне хотят иметь успех, вроде Авдеевки, на другом направлении фронта.

Вместе с тем, на данный момент у россиян нет сил, чтобы провести мощное наступление на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы, отметил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В то же время в ГУР анонсировали еще одно контрнаступление ВСУ в 2025 году.

"Если Украина сможет вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные, то она может начать новое контрнаступление в 2025 году", - подчеркнул Кирилл Буданов.

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