Украину ждет затяжная война: Россия хочет захватить Луганщину до выборов - ГУР

Задача россиян на ближайшие полгода – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей и удержание захваченных территорий, сказал Вадим Скибицкий.

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Оккупанты будут пытаться выйти на админграницы Луганской области к псевдовыборам в РФ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского

Оккупанты планируют выйти на админграницы Луганской области к псевдовыборам президента России, запланированным на март. Также россияне хотят иметь успех, вроде Авдеевки, на другом направлении фронта. Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина".

"До выборов конкретно они хотят выйти, как минимум, на админграницы Луганской области. Иметь хоть какой-то успех, что-то вроде Авдеевки, возможно, еще где-то на каком-то направлении. Ключевые моменты есть: Купянск, Лиман, Авдеевка. А почему Купянск, Лиман? Чтобы показать, что удалось вернуть те территории, которые освободила Украина после начала полномасштабной агрессии. Потому что это будет символично. Это элемент, который будет очень активно использоваться в информационно-психологических операциях", - сказал представитель ГУР.

По его словам, основные усилия россиян сейчас сосредоточены на Авдеевке, Купянске и Лимане. Задача для РФ на ближайшие полгода заключается в выходе на админграницы Луганской и Донецкой областей и удержании оккупированных территорий.

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"Противник захватил часть Херсонской области, часть Запорожской, и они их будут пытаться удержать, потому что им необходим сухопутный коридор в Крым, необходима система логистики, которая идет через Крым, подвоз боеприпасов, техники, личного состава на южное направление", - отметил Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что Украина уничтожает большие десантные корабли России и они уже не в состоянии перевозить необходимые ресурсы для оккупантов.

"Если их там осталось 4 или 5, они тоже будут потоплены", - добавил он.

Скибицкий подчеркнул, что Россия ведет войну на истощение, а Украина должна быть готовой к дальнейшему военному противостоянию и иметь резервы, оружие и наладить собственное производство. Он отметил, что "задача у врага – удержать под контролем территории, которые они захватили".

"Удержание - это, значит, активная оборона или отбросить нас на те позиции, с чего мы начинали наши наступательные действия. И здесь мы тогда понимаем, насколько важно для нас иметь резервы, насколько важно иметь поддержку наших партнеров, развивать свое производство. Потому что этот характер действий РФ с громким названием "наступления" предполагает затяжную войну. Войну на истощение. И это противник сейчас нам пытается навязать, жертвуя огромным количеством своих людей", - подытожил Скибицкий.

Война в Украине

Как сообщал Главред, Россия перебрасывает военные подразделения и технику из Авдеевки на другие направления. Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отметил, что на юге и на Харьковском направлении будут происходить сложные бои.

Сейчас у оккупантов нет достаточного количества сил для проведения масштабного наступления на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы. Заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что российские войска пока могут наступать только на одном стратегическом направлении из-за отсутствия резервов.

Кроме этого, по словам бывшего заместителя Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко украинские войска могут начать крупное контрнаступление уже во второй половине 2024 года. Для этого нужно накопить ресурсы и остановить продвижение противника.

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