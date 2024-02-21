Как назначение Сырского изменит ситуацию на фронте: Романенко раскрыл важный нюанс

События, которые мы будем наблюдать в ближайшее время, будут связаны не только со сменой высшего военного руководства в Вооруженных силах.

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Игорь Романенко рассказал, каких перемен ждать после назначения Сырского главкомом ВСУ / Коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, УНИАН,

События на фронте в Украине будут зависеть не столько от смены главнокомандующего ВСУ, сколько от других факторов. Детали во время чата на Главреде раскрыл генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"События, которые мы будем наблюдать в ближайшее время, будут связаны не только и не столько со сменой высшего военного руководства, сколько с теми факторами, которые обеспечивают ведение боевых действий", - сказал военный.

Первое, что повлияет на ситуацию на фронте, это поставки вооружений и техники от западных союзников Украины, поскольку наш собственный военно-промышленный комплекс может удовлетворять лишь до 10% потребностей Сил обороны Украины.

Второй важный фактор - укомплектованность людьми бригад, которые выполняют задачи на линии фронта, в первую очередь, на востоке и юге.

"От того, что государство предоставит Силам обороны Украины во главе с новым главнокомандующим, и будет зависеть успешность реализации задач военными. Только тогда можно будет сделать выводы о стиле и методах работы нового военного руководства, а также о его большей или меньшей эффективности по сравнению с предыдущим. Потому тут большая ответственность на государстве, которое должно обеспечить армию ресурсами", - отметил Романенко.

Смотрите видео чата с Игорем Романенко:

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Отставка Залужного и назначение Сырского

Президент Владимир Зеленский 8 февраля сообщил об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. По словам гаранта, он провел встречу с Залужным, в ходе которой было принято решение о том, что нужно провести кадровые изменения в руководстве войсками.

Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, о чем сообщил в своем видеообращении. На сайте главы государства был опубликован соответствующий указ. Зеленский назвал Сырского одним из самых опытных военачальников.

Сырский назвал главные задачи, которые нужно выполнить для изменения ситуации в войсках.

Также главком ВСУ заявил, что Вооруженные силы Украины на поле боя перешли от наступления к обороне. По его словам, новый этап ведения войны против РФ заключается в истощении сил противника.

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