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Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Сырского

Руслана Заклинская
8 февраля 2024, 18:48обновлено 8 февраля, 19:19
Отныне ВСУ будет возглавлять новая управленческая команда, которая должна объединить видение войны на всех уровнях руководства, заявил Зеленский.
Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Сырского
Президент Украины назначил нового главкома ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, armyinform.com.ua

Президент Владимир Зеленский объявил о назначении генерала Александра Сирского новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Ранее эту должность занимал Валерий Залужный. Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.

"Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что отныне ВСУ будет возглавлять новая управленческая команда, которая должна объединить видение войны на всех уровнях руководства. Он подчеркнул, что под руководством генерала Сырского будут работать также другие опытные командующие, которые успешно проявили себя в различных военных операциях.

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"Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Роботино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего", - добавил Зеленский.

Особое внимание президент обратил на достижения генерала Сырского в обороне и наступлении. Он отметил, что Сырский успешно руководил Киевской оборонительной операцией и провел Харьковскую освободительную операцию.

"2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины", - подытожил президент.

Отставка Валерия Залужного

Напомним, в СМИ активно обсуждалась отставка Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины. В The Washington Post отметили, что пока в Киеве не определили его замену.

Как сообщал Главред, 8 февраля Зеленский провел встречу с с генералом Валерием Залужным и предложил ему продолжить пребывание в команде. Вскоре министр обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В интервью итальянским журналистам президент Зеленский впервые отреагировал на слухи о возможном увольнении генерала Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Президент тогда заявил о необходимости перезагрузки и смены руководства, не только в военной сфере, но и в целом в Украине.

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