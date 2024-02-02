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Зеленский провел важное заседание Ставки: был ли уволен Залужный

Ангелина Подвысоцкая
2 февраля 2024, 20:29
В Сети были слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы планирует уволить генерала во время ближайшего заседания Ставки.
Залужный, Зеленский
Зеленский провел важное заседание Ставки / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/vzaluzhnyi

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он заявил на своей странице в Telegram.

На заседании рассматривали 5 важных вопросов. Одним из них является украинское производство дронов в 2024 году.

"Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его выполнение. Доклады - вице-премьер-министр Федоров и министр обороны Умеров. В целом на этот год более 90% дронов на фронте - это отечественное производство", - заявил Зеленский.

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Обсуждалось производство и импорт снарядов. Украина увеличила контракты и планирует ускорить их производство.

Третьим вопросом стало обсуждение ситуации на фронте.

"Все ключевые направления. Авдеевка - особенно сложно. Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям - Москалев, Сырский. спасибо всем украинским воинам, которые держат позиции и уничтожают врага. Работаем с партнерами, чтобы добавить украинским воинам больше силы", - добавил президент.

Зеленский акцентировал на необходимости наращивания фортификационных сооружений.

Последним вопросом стало восстановление энергетики и физическая защита объектов. Украине удалось пройти стабильно этот отопительный сезон.

Несмотря на слухи о вероятной отставке генерала Валерия Залужного, этот вопрос на Ставке не обсуждался.

Возможная отставка Залужного

Вечером 29 января в Сети начала появляться информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил генерала Валерия Залужного с должности Главкома ВСУ. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил УП, что информация не соответствует действительности.

Financial Times со ссылкой на четверых человек, знакомых с ходом обсуждений, пишет, что Зеленский предлагал генералу Залужному должность советника по обороне, но тот отказался. Вместе с тем президент якобы "дал понять", что независимо от ответа Залужного тот будет отстранен от своей нынешней должности.

CNN со ссылкой на свои источники пишет, что указ президента об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ ожидается к концу недели.

Издание Bild со ссылеой на источники писало о том, что Зеленский хотел уволить Залужного, но изменил решение в течение часа. Против такого решения главы государства якобы выступили глава разведки Кирилл Буданов и командующий украинской армией Александр Сырский.

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