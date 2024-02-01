Зеленский может уволить Залужного через несколько дней — CNN

Разногласия между президентом и главкомом ВСУ якобы возникли после провала украинского контрнаступления в 2023 году.

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Владимир Зеленский может подписать указ об увольнении Залужного к концу недели / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, Офис президента

Указ президента об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ ожидается к концу недели. Об этом пишет CNN по ссылкой на свои источники.

"Популярного главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного вызвали на встречу в Офис президента в понедельник и сообщили, что его увольняют (…) Официального объявления не было сделано, а это означает, что Залужный все еще находился на своем посту по состоянию на вечер среды, однако к концу недели ожидается президентский указ", - пишет издание.

Слухи о встрече и якобы увольнении Залужного появились в понедельник вечером. Разногласия между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным якобы возникли после провала украинского контрнаступления в 2023 году.

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"Говорят, что напряжение особенно выросло, когда Залужный описал войну с Россией как тупиковую ситуацию в интервью и эссе для журнала The Economist в ноябре", — пишет издание.

Слухи об отставке Залужного

Вечером 29 января в Сети начала появляться информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил генерала Валерия Залужного с должности Главкома ВСУ.

Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил УП, что информация не соответствует действительности.

Издание со ссылкой на источник в СНБО отмечало, что Залужному якобы предложили другую должность, но он отказался.

В тот же вечер Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении в понедельник не сказал ни слова о Залужном.

Позже Залужный опубликовал совместное фото с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой. Никакой подписи к снимку военачальник не добавил. Вероятно, таким образом главком намекнул, что он продолжает командование войсками, и развеял слухи о своем "увольнении".

В комментариях к посту украинцы написали много слов поддержки Залужному.

Отметим, недавно был опубликован результат опроса с ответом на вопрос, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного. Около 72% украинцев негативно восприняли бы такое решение президента Владимира Зеленского.

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