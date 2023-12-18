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В кабинете Залужного нашли "прослушку": СМИ выяснили новые подробности

Анна Ярославская
18 декабря 2023, 09:24
На данный момент весь персонал, имевший доступ к помещениям, проходит проверку на полиграфе.
Валерий Залужный
В кабинете Валерия Залужного нашли "прослушку" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В офисах главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и его личного помощника Константина Бушуева при подготовке к перемещению на новое местоположение были обнаружены аппараты для прослушивания.

На данный момент весь персонал, имевший доступ к этим помещениям, проходит проверку на полиграфе. Об этом сообщил в Facebook украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

По его словам, что микрофоны – самодельного производства.

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"После обнаружения микрофона был произведен осмотр и в других помещениях штаба. По данным источников, микрофон был также обнаружен в кабинете личного помощника Залужного – Константина Бушуева", — написал Бутусов.

На данный момент не были выявлены коммуникационные каналы и устройства для записи и хранения информации. Расследование продолжается.

"Это беспрецедентное нарушение режима безопасности. Была ли утечка информации и что именно могло быть предметом утечки, придется установить следствию", – отметил журналист.

У Залужного нашли "прослушку": что известно

17 декабря СМИ сообщили, что в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного нашли "прослушку".

Обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

В СБУ отметили, что обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Техническое устройство передадут на экспертизу.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

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