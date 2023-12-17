В кабинете Залужного нашли прослушку - источник

В кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного сегодня нашли "прослушку".
Осведомленный о ситуации источник в военных кругах сообщает РБК-Украина, по его словам, обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.
"Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе", - добавил собеседник издания.видео дня
Напомним, что политолог назвал самые большие угрозы для Украины, если освободят Залужного. Фесенко считает, что вероятна отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного спровоцирует раскол в обществе Украины.
Украина готовит наступление по "плану Залужного". Киев имеет доступ к подавляющему большинству вооружений, которые либо поставил Запад, либо Украина их не получила, пишут немецкие журналисты издания Welt.
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