'Увольнение Залужного': политолог назвал самые большие угрозы для Украины

Освобождение Залужного автоматически сделает его центром концентрации и объединения для всех, кто не только не доволен действиями нынешней власти.

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Чем грозит Украине освобождение Залужного / коллаж: Главред, фото: ОПУ, УНИАН

Известный украинский политолог Владимир Фесенко считает, что вероятна отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного спровоцирует раскол в обществе Украины, а также негативно повлияет в отношении к Украине со стороны международных партнеров.

"Самая большая угроза - резкое усиление политических противоречий и в Вооруженных Силах и в украинском обществе. Сейчас абсолютное большинство украинцев поддерживает одновременно и Зеленского и Залужного. Освобождение Залужного спровоцирует эмоциональный диссонанс для многих граждан Украины. Кого-то будут обвинять, кого-то оправдывать, трудно будет поддерживать одновременно обоих. Вряд ли это положительно повлияет на нашу сплоченность в борьбе с внешним врагом. И это я еще очень мягко формулирую", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, по мнению Фесенко, из-за возможной отставки возникнут также чисто политические риски уже для президента Владимира Зеленского.

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"Увольнение Залужного автоматически сделает его центром концентрации и объединения для всех, кто не только не доволен действиями нынешней власти, а будет недоволен и увольнением Залужного. И таких будет немало. И сам Залужный, который сейчас сконцентрирован на военных делах, может в случае своего увольнения проявить себя и в политической сфере. И многие будут его к этому призывать. Если Залужный начнет свою собственную политическую деятельность и начнет формировать политическую команду, тогда у президента Зеленского появится мощный конкурент, которого на сегодня нет", - пояснил он.

Еще одним следствием увольнения Залужного с должности главнокомандующего, по предположениям политолога, может стать "существенное изменение в отношении многих украинцев, особенно политически активной части общества, к возможности выборов в нынешних военных условиях".

Политолог назвал заявление Безуглой "провокационным". По его мнению, подобными заявлениями нардеп "наделала много вреда президентской команде".

Напомним, что нардеп Безуглая предложила уволить Залужного и вызвала скандал в сети. Тезис о якобы расколе между Зеленским и Залужным распространяли российские пропагандисты.

Подоляк сделал заявление относительно "конфликта" Зеленского и Залужного. В Украине существует своя вертикаль власти, поэтому так называемый конфликт Зеленского и Залужного выглядит "странной конструкцией", считает он.

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