ВСУ подбираются к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем - экс-командир 'Айдара'

Бывшие командир "Айдара" рассказал об успехах и продвижении ВСУ на Мелитопольском направлении.

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ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

Экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что украинская армия на левом берегу Днепра в Херсонской области подбирается к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем.

"Под серьезной угрозой главная их (российских вооруженных сил) логистическая артерия это трасса, которая соединяет Крым с Мелитополем. Вот на нее еще не вышли, но к ней уже подбираются наши парни и девушки. И, собственно, именно это вызывает сейчас у россиян такую, ну пока еще тихую, но уже довольно очевидную панику", - рассказал Дикий в эфире Radio NV.

Продвижение ВСУ на левом берегу Херсонщины

Напомним, что ВСУ увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины. Российские войска заявили, что продолжили штурм левобережной Херсонской области, но в ISW не подтверждают этого.

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ВСУ на левом берегу Херсонщины ярко взорвали пункт управления оккупантов. Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Левобережье Херсонщины и ежедневно ликвидируют врага.

Рассвет раскрыл, какая ситуация на левом берегу Херсонщины. Полковник запаса считает, что резервов у россиян уже нет. На левом берегу Херсонщины они расположили около 60-70 тысяч оккупантов.

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