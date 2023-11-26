ВСУ подбираются к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем - экс-командир 'Айдара'

Экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что украинская армия на левом берегу Днепра в Херсонской области подбирается к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем.
"Под серьезной угрозой главная их (российских вооруженных сил) логистическая артерия это трасса, которая соединяет Крым с Мелитополем. Вот на нее еще не вышли, но к ней уже подбираются наши парни и девушки. И, собственно, именно это вызывает сейчас у россиян такую, ну пока еще тихую, но уже довольно очевидную панику", - рассказал Дикий в эфире Radio NV.
Продвижение ВСУ на левом берегу Херсонщины
Напомним, что ВСУ увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины. Российские войска заявили, что продолжили штурм левобережной Херсонской области, но в ISW не подтверждают этого.
ВСУ на левом берегу Херсонщины ярко взорвали пункт управления оккупантов. Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Левобережье Херсонщины и ежедневно ликвидируют врага.
Рассвет раскрыл, какая ситуация на левом берегу Херсонщины. Полковник запаса считает, что резервов у россиян уже нет. На левом берегу Херсонщины они расположили около 60-70 тысяч оккупантов.
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