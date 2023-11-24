Россияне атакуют на Купянском направлении: в DeepState рассказали о тяжелых боях ВСУ

Враг иногда штурмует колоннами, иногда штурмовыми группами, иногда техникой пытается давить.

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Ситуация на Купянском направлении обостряется / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада

Соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый рассказал, что российские оккупационные войска пытаются продвинуться на Купянском направлении в районе Синелевки.

В эфире телеканала "Еспресо" отметил, что враг продолжает концентрировать силы на данном направлении.

"Если смотреть от линии Масютовка - Ягодное, на участке Ягодное - Ивановское стабилизировалась ситуация. Бойцы ВСУ имели определенные успехи, видим изменения на карте. В зоне населенных пунктов Первомайское, Масютовка, Лиман Первый враг продолжает давить и пытается продвинуться в район Синьковки", - пояснил Погорелый. видео дня

Он добавил, что тяжелые бои продолжаются также в районе Лимана первого в лесах.

"Враг постоянно идет волнами. Иногда штурмует колоннами, иногда штурмовыми группами, иногда техникой пытается давить. Но масштабных изменений на линии боевого столкновения нет. Силы обороны держат оборону, и есть успешные стабилизационные действия", - резюмировал Погорелый.

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении и собираются усилить атаки. Российские захватчики завершают перегруппировку на Купянском направлении и после этого могут атаковать с новой силой.

В Генштабе ВСУ рассказали, что войска РФ наступают под Купянском, ВСУ дерутся на Левобережье Херсонщины. Подразделения сил обороны Украины продолжают наступательные действия в направлении оккупированного Мелитополя Запорожской области.

Генерал раскрыл тяжелую ситуацию под Купянском. Украинские военные стойко держат оборону и отражают вражеские атаки, сообщил генерал-полковник Сырский.

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