'Россияне ждали похорон военного': в ОВА рассказали о жестоком обстреле Чернобаевки

Еще за день до обстрела сельский совет сообщил в сети о том, что состоится прощание с погибшим военным.

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В ОВА рассказали об ударе оккупантов по Чернобаевке / коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022, Минобороны РФ

Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказал, что российские оккупанты могли ударить по Чернобаевке, что на Херсонщине, из-за анонса похорон военного.

Он объяснил эфире "Радіо Свобода", что еще перед днем обстрела сельский совет сообщил в сети о том, что состоится прощание с погибшим военным. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в канун удара, обратился к правоохранителям, чтобы расследовать этот инцидент. Поэтому в процедуру прощания внесли изменения.

"Все эти данные переданы в правоохранительные органы еще 22 ноября. Глава ОВА дал поручение письменное Михаилу Линецкому-это глава Херсонского района, чтобы он провел служебное расследование в отношении этого случая в Чернобаевском сельском совете еще до обстрела... В том числе уведомлены правоохранительные органы, прокуратура, СБУ по этому случаю", - сказал Толоконников. видео дня

По словам спикера, россияне ударили не по тому месту, где проходили похороны. При этом Толоконников подчеркнул, что нельзя окончательно утверждать, что обстрел произошел из-за анонса сельского совета.

"Сам обстрел был не по тому месту, где именно планировалось мероприятие (захоронение). Конечно, мы не можем этого отвергать, потому что это логично", - добавил он.

Напомним, что 23 ноября РФ ударила кассетными снарядами по Чернобаевке. По данным Офиса президента россияне обстреляли Чернобаевку кассетными боеприпасами. Из-за обстрела три человека погибли.

Оккупанты сбежали из Чернобаевки вместе с техникой. Это впервые с начала оккупации Херсонщины захватчики оставляют свои позиции на аэродроме в Чернобаевке. Раньше они не уходили оттуда даже после атак ВСУ.

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