РФ ударила кассетными снарядами по Чернобаевке: есть погибшие и раненые

В результате обстрела погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

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Россияне обстреляли Чернобаевку / Коллаж: Главред, фото: telegram.com / Андрей Ермак

В четверг, 23 ноября, оккупанты совершили массированный обстрел города Чернобаевка в Херсонской области. Из-за обстрела три человека погибли и пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

По данным Офиса президента и Министерства внутренних дел, россияне обстреяли Чернобаевку кассетными боеприпасами.

"Россияне обстреляли Чернобаевку в Херсонской области. Предварительно известно, что обстрел вился кассетными боеприпасами", - сказал Андрей Ермак. видео дня

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что в результате обстрела более 60 жилых домов и хозяйственных сооружений повреждены.

"Враг совершил мощный артиллерийский обстрел Чернобаевки на Херсонщине.Трое погибших. Пять человек получили ранения различной степени тяжести. Более 60 жилых домов и хозяйственных сооружений повреждены", - сообщил Клименко.

Всем травмированным медики оказывают помощь. На месте происшествия работают правоохранители и документируют последствия очередного военного преступления оккупантов.

Ситуация в Чернобаевке

Чернобаевка, после освобождения от оккупантов, стала мишенью россиян и постоянно обстреливается вместе с Херсоном, Бериславом и другими населенными пунктами Правобережья Херсонской области. Например, 12 октября российская армия обстреляла Чернобаевку, в тот день погиб один человек.

Напомним, из спутниковых снимков за 27 октября 2022 года, стало понятно, что оккупанты отступили из Чернобаевки. С аэродрома, который они использовали для дислокации своих сил, захватчики вывезли всю свою технику.

Раньше украинская авиация провела пять ударов по скоплению живой силы, вооружения и техники противника. Ракетно-артиллерийские войска выполнили более 230 огневых ударов и поразили командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии россиян. Также были уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.

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