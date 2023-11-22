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ВСУ на левом берегу Херсонщины ярко взорвали пункт управления оккупантов

Елизавета Бельмас
22 ноября 2023, 18:20
Защитники Украины упорно ликвидируют вражеские силы на левом берегу юга Украины.
ВСУ на левом берегу Херсонщины ярко взорвали пункт управления оккупантов
ВСУ на левом берегу Херсонщины ярко взорвали пункт управления оккупантов / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБ, скриншот СтратКом ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на левобережье Херсонщины и ежедневно ликвидируют врага.

Сегодня, 21 ноября, ВСУ уничтожили пункт управления подразделений специального предназначения российских оккупационных войск на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщили в Стратегическом командовании ВСУ.

Также в командовании добавили, что пункт базировался недалеко от национального природного парка - Алешковских песков. Они, в свою очередь, находятся недалеко от села Крынки, где ВСУ сейчас освобождают территории от российских захватчиков.

видео дня
ВСУ подорвали вражеский пункт управления
ВСУ подорвали вражеский пункт управления / скриншот телеграм

Ситуация на левобережье Херсонщины

В Сети опубликовано видео, на котором бойцы Вооруженных сил Украины приветствуют местных жителей в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Как пишет журналист Юрий Бутусов, кадры получены из одного из поселков на левом берегу Днепра в Херсонской области, который был недавно освобожден от российских захватчиков.

Также не так давно воины ВСУ уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек" на левобережье Херсонщины. Об этом сообщил глава Офиса президента в Telegram-канале. Андрей Ермак опубликовал момент поражения тяжелой огнеметной системы.

Оккупанты агрессора России и коллаборанты вывозят с временно захваченных районов левобережья Херсонской области ценные вещи и документацию, поскольку понимают, что наступает острая фаза боевых действий. Гуманитарная ситуация там остается сложной – захватчики пытаются уничтожить населенные пункты, чтобы впоследствии обвинить в преступных действиях ВСУ.

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война в Украине
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