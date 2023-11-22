Защитники Украины упорно ликвидируют вражеские силы на левом берегу юга Украины.

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ВСУ на левом берегу Херсонщины ярко взорвали пункт управления оккупантов / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБ, скриншот СтратКом ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на левобережье Херсонщины и ежедневно ликвидируют врага.

Сегодня, 21 ноября, ВСУ уничтожили пункт управления подразделений специального предназначения российских оккупационных войск на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщили в Стратегическом командовании ВСУ.

Также в командовании добавили, что пункт базировался недалеко от национального природного парка - Алешковских песков. Они, в свою очередь, находятся недалеко от села Крынки, где ВСУ сейчас освобождают территории от российских захватчиков.

видео дня

ВСУ подорвали вражеский пункт управления / скриншот телеграм

Ситуация на левобережье Херсонщины

В Сети опубликовано видео, на котором бойцы Вооруженных сил Украины приветствуют местных жителей в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Как пишет журналист Юрий Бутусов, кадры получены из одного из поселков на левом берегу Днепра в Херсонской области, который был недавно освобожден от российских захватчиков.

Также не так давно воины ВСУ уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек" на левобережье Херсонщины. Об этом сообщил глава Офиса президента в Telegram-канале. Андрей Ермак опубликовал момент поражения тяжелой огнеметной системы.

Оккупанты агрессора России и коллаборанты вывозят с временно захваченных районов левобережья Херсонской области ценные вещи и документацию, поскольку понимают, что наступает острая фаза боевых действий. Гуманитарная ситуация там остается сложной – захватчики пытаются уничтожить населенные пункты, чтобы впоследствии обвинить в преступных действиях ВСУ.

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