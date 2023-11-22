На левобережье Херсонщины – переполох: оккупанты РФ тушуются, их охватил страх

Оккупанты агрессора России и коллаборанты вывозят с временно захваченных районов левобережья Херсонской области ценные вещи и документацию, поскольку понимают, что наступает острая фаза боевых действий. Гуманитарная ситуация там остается сложной – захватчики пытаются уничтожить населенные пункты, чтобы впоследствии обвинить в преступных действиях ВСУ. Об этом заявил председатель Херсонского облсовета Александр Самойленко.
Как сообщает Радио Свобода, он рассказал о том, что оккупанты на левобережье Херсонщины начали суетиться. Они вывозят оттуда ценные вещи и документы.
"Ценные вещи, вывезти пытаются документацию, которую они там заводили во время оккупации. Где-то была команда на ротацию, где-то была команда на выезд и коллаборантов — тех, кто поддерживал оккупационные власти. Поэтому, знаете, ситуация там так возбуждена, она находится в такой взрывоопасной фазе", - отметил Самойленко.видео дня
По его словам, гуманитарная ситуация в оккупированной части Херсонской области остается сложной. Российские войска пытаются уничтожать населенные пункты, чтобы потом обвинить в этом силы обороны Украины.
"К сожалению, действительно сегодня мы знаем, что все населенные пункты, оказавшиеся в зоне активных боевых действий, они просто врагом разрушаются, уничтожаются, дома сносятся под основу", - подчеркнул Александр Самойленко.
Ситуация на левобережье Херсонщины
Командование Морской пехоты ВМС 17 ноября сообщило, что ВСУ закрепились на левобережье Херсонской области. Украинская армия провела серию успешных действий, которые привели к эффективным результатам. Как известно, Силы обороны удерживают сразу несколько плацдармов.
Войска РФ готовятся сверкать пятками с левобережья Херсонщины, считают в Херсонской областной военной администрации. Там указали, что оккупанты начали более активно мародерить – это указывает на их возможные планы относительно побега.
Аналитики американского Института изучения войны считают, что в России вспыхнула истерика из-за продвижения ВСУ на левобережье Херсонщины. В частности, они указали на атаку украинских войск из Крынок, которая привела к продвижению в лесную полосу вблизи поселения. Ситуация на левом берегу Днепра привела к панике в рядах российских военных пропагандистов.
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