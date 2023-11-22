На левобережье Херсонщины – переполох: оккупанты РФ тушуются, их охватил страх

Российские войска и коллаборанты понимают, что на левобережье Херсонской области наступает взрывоопасная фаза, сказал Александр Самойленко.

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Оккупанты и коллаборанты на Херсонщине вывозят ценные вещи - ОВА / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, DeepState

Оккупанты агрессора России и коллаборанты вывозят с временно захваченных районов левобережья Херсонской области ценные вещи и документацию, поскольку понимают, что наступает острая фаза боевых действий. Гуманитарная ситуация там остается сложной – захватчики пытаются уничтожить населенные пункты, чтобы впоследствии обвинить в преступных действиях ВСУ. Об этом заявил председатель Херсонского облсовета Александр Самойленко.

Как сообщает Радио Свобода, он рассказал о том, что оккупанты на левобережье Херсонщины начали суетиться. Они вывозят оттуда ценные вещи и документы.

"Ценные вещи, вывезти пытаются документацию, которую они там заводили во время оккупации. Где-то была команда на ротацию, где-то была команда на выезд и коллаборантов — тех, кто поддерживал оккупационные власти. Поэтому, знаете, ситуация там так возбуждена, она находится в такой взрывоопасной фазе", - отметил Самойленко. видео дня

По его словам, гуманитарная ситуация в оккупированной части Херсонской области остается сложной. Российские войска пытаются уничтожать населенные пункты, чтобы потом обвинить в этом силы обороны Украины.

"К сожалению, действительно сегодня мы знаем, что все населенные пункты, оказавшиеся в зоне активных боевых действий, они просто врагом разрушаются, уничтожаются, дома сносятся под основу", - подчеркнул Александр Самойленко.

Ситуация на левобережье Херсонщины

Командование Морской пехоты ВМС 17 ноября сообщило, что ВСУ закрепились на левобережье Херсонской области. Украинская армия провела серию успешных действий, которые привели к эффективным результатам. Как известно, Силы обороны удерживают сразу несколько плацдармов.

Войска РФ готовятся сверкать пятками с левобережья Херсонщины, считают в Херсонской областной военной администрации. Там указали, что оккупанты начали более активно мародерить – это указывает на их возможные планы относительно побега.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что в России вспыхнула истерика из-за продвижения ВСУ на левобережье Херсонщины. В частности, они указали на атаку украинских войск из Крынок, которая привела к продвижению в лесную полосу вблизи поселения. Ситуация на левом берегу Днепра привела к панике в рядах российских военных пропагандистов.

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