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Войска РФ готовятся сверкать пятками с левобережья Херсонщины – ОВА

Андрей Ганчук
19 ноября 2023, 09:53
Российские оккупационные войска показывают жителям Херсонской области, что они скоро будут убегать, считает спикер ОВА Александр Толоконников.
Войска РФ, Херсонщина
Оккупанты показывают жителям Херсонской области, что они там ненадолго и будут бежать - ОВА / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Войска агрессора России на временно оккупированных районах левобережья Херсонской области начали активно мародерить. Фиксируются случаи, когда они подъезжают к подъездам на грузовиках и загребают все подряд. Такие действия указывают на то, что они скоро будут убегать. Об этом заявил представитель Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что войска РФ стали более усердно мародерить на левобережье Херсонщины. Это сигнал, который указывает на их скорое бегство.

"Есть случаи, когда подъезжают целые грузовики к домам, в которых люди не проживают и загружают все подряд. Таким образом они показывают местным, что они здесь ненадолго, скоро будут убегать", - подчеркнул Александр Толоконников.

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Ситуация на левом берегу Днепра в Херсонской области

17 ноября Командование Морской пехоты Военно-морских сил сообщило о том, что ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины. Украинские силы обороны провели серию успешных действий, которые привели к результатам.

Аналитики американского Института изучения войны полагают, что ВСУ контролируют 10 кв. км на левом берегу Днепра. Подразделения украинских войск ведут контрбатарейную борьбу и бьют по тыловым позициям оккупационных войск РФ.

Войска РФ были отодвинуты на 3-8 км от Днепра в результате успешных действий армии Украины, сообщила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, на левобережье остаются десятки тысяч оккупантов, боевая работа продолжается.

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войска России Херсонская область война России и Украины
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