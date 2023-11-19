ВСУ – о боях за левобережье Херсонщины: войска РФ отодвинули на 3-8 км от Днепра

Подразделения армии Украины в Херсонской области отодвинули оккупационные войска агрессора России от Днепра на расстояние от 3 до 8 километров и продолжают закрепляться на левобережье. Минометные расчеты врага уже не достают до правого берега. В то же время там остается несколько десятков тысяч захватчиков – враг обладает возможностью подтягивать силы и средства. Об этом заявила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что силам обороны Украины удалось отодвинуть оккупантов от Днепра на левобережье Херсонщины.
"Предварительно цифры различаются от 3 до 8 километров в зависимости от специфики географии и ландшафтного дизайна левого берега. Уже минометные расчеты не достигают правого берега и поэтому это – определенное достижение, которое мы уже можем фиксировать", - объяснила ситуацию Гуменюк.видео дня
Также она добавила, что ВСУ продолжают закрепляться на левобережье Херсонщины.
Россия собрала десятки тысяч войск на левом берегу Днепра на Херсонщине
По словам Гуменюк, у армии Украины на данном направлении фронта остается много работы. Несмотря на уничтожение вражеской артиллерии, оккупанты продолжают обстреливать правобережье.
Кроме того, спикер ОК Юг напомнила, что у войск РФ остается возможность подтягивать дополнительные силы и средства, а также проводить ротации.
Согласно оценкам ВСУ, на левом берегу Днепра остается несколько десятков тысяч российских оккупантов.
"Врага там много, работы у нас тоже", - добавила Наталья Гуменюк и подчеркнула, что Украина не фиксирует создания врагом ударных группировок – это означает отсутствие возможностей у захватчиков проводить подготовку к активным боевым действиям.
Ситуация на левобережье Херсонщины
Командование Морской пехоты Военно-морских сил ВСУ 17 ноября опубликовало сообщение о том, что ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины. Войска провели серию успешных действий, которые привели к эффективным результатам.
Армия Украины закрепляется на левобережье Херсонщины, рассказала Наталья Гуменюк. Украинские войска проводят боевую работу, направленную на поддержку достигнутого успеха. На ситуацию влияют и погодные условия.
ВСУ контролируют 10 кв. км на левом берегу Днепра, считают аналитики американского Института изучения войны. Подразделения Сил обороны ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым позициям российских оккупантов.
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