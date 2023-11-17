Армия Украины закрепляется на левобережье Херсонщины: в ВСУ сделали заявление

Силы обороны Украины ведут мощную боевую работу на левом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы поддержать успешные действия, сказала Наталья Гуменюк.

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ВСУ закрепляются на левом берегу Днепра, но ситуация сложная из-за погодных условий - Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: В. Зеленский, DeepState

Силы обороны Украины закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области. Идет мощная боевая работа, направленная на поддержание успеха. На ситуацию серьезно влияют погодные условия. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что ВСУ закрепились на левобережье Херсонщины. Проводится мощная боевая работа, которая осложняется из-за плохой погоды.

"Там работают разные Силы обороны, разные структурные составляющие, не только морская пехота. Там работают разные подразделения по своему назначению. И работа очень мощная не только с личным присутствием, но и аэроразведка, артиллерия очень многое делают для тех, кто закрепляется на левом берегу, чтобы они имели более-менее обеспеченное спокойствие", - отметила Гуменюк. видео дня

Спикер ОК Юг акцентировала внимание на том, что нужно понимать – враг отслеживает на информационном поле все сведения относительно обстановки на левом берегу Днепра.

"Потому что в гибридной войне передача информации очень важна. То, что предшествовало нашему этому сообщению, - это уничтожение врагом на оккупированной территории вышек мобильной связи. Это уничтожение возможности у людей на оккупированных территориях получать правдивую информацию", - объяснила Гуменюк.

Также она добавила, что бои усложняются погодными условиями.

"И у врага (в настоящее время) нет возможности так же мощно использовать тактическую авиацию, как они делали до этого этапа (помните бомбардировки по 70-80 КАБ в сутки). Поэтому (теперь) этот период и используется, чтобы максимально надежно закрепить наши успехи", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ситуация на левобережье Херсонщины

ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины на нескольких плацдармах, сообщили в Командовании Морской пехоты ВМС ВСУ 17 ноября. Украинские войска провели серию успешных операций, которые привели к результатам.

Позже президент Владимир Зеленский опубликовал фото воинов Сил обороны Украины с левобережья Херсонщины. Глава государства поблагодарил их за усилия и продвижение вперед.

ВСУ выбивают россиян с левого берега Днепра, написали журналисты CNN. Согласно их данным, украинские войска удерживают новый плацдарм на левобережье Херсонщины уже в течение месяца.

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