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"Самая успешная операция": ВСУ выбивают россиян с левого берега Днепра – CNN

Алексей Тесля
17 ноября 2023, 15:57
Расширение новых плацдармов — это долгожданная победа украинских защитников.
'Самая успешная операция': ВСУ выбивают россиян с левого берега Днепра – CNN
ВСУ продвигаются вперед / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские военные удерживают новый плацдарм уже около месяца.

За это время ВСУ удалось закрепиться в районе населенного пункта Крынки, говорится в материале СNN.

Как подчеркивается в сообщении, расширение и укрепление украинского плацдарма в Крынках — это долгожданная победа украинских защитников.

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"Пока это самая успешная операция ВСУ на левом берегу Днепра, и как бы россияне ни пытались сначала выбить украинцев с их позиций, а потом скрыть наличие плацдарма ― им не удается ни первое, ни второе. Украинские морпехи оставили несколько меньших плацдармов, которые сложнее защищать консолидировали силы и продвигаются вперед, несмотря на то, что сопротивление россиян растет. По данным Института изучения войны, 15 ноября ВСУ были особенно активны", — говорится в материале.

При этом отмечается, что ранее россияне в официальных сообщениях якобы "не замечали нового плацдарма". В конце концов, они признали его существование. В частности, в ответ коллаборант Владимир Сальдо заверил, что российские войска "устроят украинцам ад".

Журналисты добавили, что судя по сообщениям российских "военкоров", пока эти угрозы пустые — удары по украинским позициям желаемого результата оккупантам не дали.

Продвижение ВСУ на Херсонщине

Ранее сообщалось, что подразделения морской пехоты Вооруженных сил Украины сумели закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Украинские защитники захватили уже несколько плацдармов левобережья, говорится в сообщении в Facebook Морской пехоты Украины. Как сообщают украинские морпехи, они сумели провести серию "успешных действий" на левом берегу Днепра.

Напомним, в Генштабе утверждают, что главной задачей ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных российских обстрелов на правом берегу Херсонщины.

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский отреагировал на продвижение ВСУ на левобережье Днепра. Президент опубликовал фото переправы через реку и поблагодарил бойцов.

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ВСУ Херсонская область война России и Украины
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