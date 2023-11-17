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ВСУ мощно выбивают россиян: в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья

Алексей Тесля
17 ноября 2023, 13:28
ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.
ВСУ мощно выбивают россиян: в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья
Украинские военные выбивают оккупантов на Херсонщине / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу Днепра на Херсонском направлении, заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Выявляются пути логистического снабжения боеприпасами и продовольствия оккупантов. Осуществляется разведка местоположений личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии и т.п., с целью их дальнейшего уничтожения соответствующими средствами поражения", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Вместе с тем уточняется, что продолжаются тяжелые бои. При этом ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных российских обстрелов.

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В Генштабе уточнили, что украинские защитники наносят значительные потери вражеским силам, уничтожают технику и личный состав. Также, несмотря на достаточно серьезную линию укреплений и мощное сопротивление врага, удалось провести несколько успешных действий.

"Враг пытается выбить наших воинов с занимаемых позиций, из-за чего имеет большие потери. В частности, почти каждый день захватчики совершают от 4 до 10 таких попыток. Как следствие, в результате значительных потерь враг вынужден опрокидывать подразделения по другим направлениям", - отмечается в сообщении.

Детали операций Сил обороны на Левобережье

Закрепление Сил обороны Украины на позициях на Левобережье может вынудить российских оккупантов на этом направлении попытаться провести определенную перегруппировку, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в эфире "Радио Свобода".

По его словам, подобные маневры противника вероятны в ответ на успешные действия ВСУ на юге страны и закрепления на некоторых плацдармах на восточной стороне Херсонской области.

"Оккупанты будут пытаться осуществить некую перегруппировку", - сказал представитель военной разведки.

Также он отметил, что у действующих в регионе вражеских сил выстроена многоэшелонированная система обороны.

"Я так понимаю, что они готовились к таким сценариям и предполагали, что им придется отступать с левого берега. Дальше как будет развиваться ситуация - мы увидим", - добавил Ерин.

Продвижение ВСУ на Херсонщине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины. Украинские морские пехотинцы сумели провести серию "успешных действий" на левом берегу Днепра.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ходе новой атаки оккупантов на Херсонщине был разрушен важный объект. Российские войска нанесли удар по Белозерке на Херсонщине, в результате чего пострадали мирные жители.

Как сообщалось ранее, в ОВА подтвердили хорошие новости с левого берега Херсонщины. В Херсонской ОВА отметили, что ВСУ могут освободить важный населенный пункт на Левобережье Херсонщины уже в этом месяце.

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Херсонская область ГУР война России и Украины
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