Новая атака оккупантов на Херсонщине: разрушен важный объект, есть жертвы

В четверг, 16 ноября, оккупационные войска России совершили массированную атаку на село Белозерка Херсонской области. Последствия этих ударов описал глава местной областной военной администрации, Александр Прокудин.
В результате атаки погиб один человек. Спасатели достали тело погибшего мужчины из-под завалов дома.
Еще четыре человека получили ранения. Это три женщины в возрасте 28, 56 и 34 лет, а также 62-летний мужчина. Все пострадавшие были срочно доставлены в больницу.
В результате атаки также были повреждены жилые дома, автотранспорт, админздание и продуктовый магазин. Прокудин также сказал, что ударом оккупанты уничтожили объект критической инфраструктуры, поэтому электроснабжения в Белозерке и близлежащих селах нет.
"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома местных жителей", - заявил Прокудин.
Под руководством Олешковской окружной прокуратуры следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.
Ситуация на Херсонщине
Напомним, Гуменюк утверждает, что ВСУ отбросили российские войска на 3-8 километров от левого берега. Аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ осуществляют масштабные операции на левом берегу Херсонской области. Кроме того, украинские военные наносят атаки возле Поймы и Песчановки.
Также Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, сообщила, что российские войска испытывают трудности в поддержании своих позиций. Оккупанты рассматривают возможности для эвакуации в безопасные зоны. ВСУ поразили штаб, крупные военные соединения противника и успешно ликвидировали чиновников Российской армии.
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