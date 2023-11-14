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Удар по оккупантам на Херсонщине: дроны взорвали здание "полиции" РФ

Алексей Тесля
14 ноября 2023, 10:59
По зданию российской оккупационной полиции в Горностаевке ударили сразу два дрона.
Горностаевка
В Горностаевке взорвали здание оккупационной полиции РФ / Коллаж: Главред, Фото: kakhovka.rayon.in.ua, УНИАН

В захваченной оккупантами РФ Горностаевке Херсонской области ударные беспилотники атаковали здание российской полиции.

В здании дислоцировались российские захватчики, сообщает Telegram-канал Astra.

Отмечается, что по зданию российской полиции ударили сразу два дрона. После того, как здание "ОМВД РФ "Горностаевский" на улице Торговой было сброшено два боеприпаса, прогремели взрывы.

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Подробности удара по зданию полиции РФ

В результате атаки были повреждены два автомобиля работников оккупационной "полиции". Также взрывы повредили вход и окна здания.

Как уточняется в сообщении, по предварительной информации, никто не пострадал в результате взрывов.

Добавим, что после захвата поселка оккупанты РФ разместили тут свою оккупационную "полицию", где ранее находилось Горностаевское РО УМВД Украины в Херсонской области.

Ранее сообщалось о том, что на Херсонщине ВСУ точным ударом уничтожили 30 врагов. В Херсонской области российским оккупантам изрядно досталось от украинской армии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Херсонщине россияне в панике открыли огонь по своим. Беспорядочное бегство захватчиков на юге в результате наступления подразделений ВСУ не редко сопровождается паникой и "дружественным огнем".

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БПЛА дроны Херсонская область взрыв война России и Украины
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