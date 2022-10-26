На Херсонщине ВСУ точным ударом уничтожили 30 врагов, а 100 - отправили под завалы

В Херсонской области российским оккупантам изрядно досталось от украинской армии. Точный удар и 30 врагов убиты на месте, а 100 - под завалами.
В Херсонской области (в селе Каиры) бойцы украинской армии точно выстрелили из артиллерии в здание, где находилась большая группа русских оккупантов. Как сообщает Telegram-канал СтратКом ВСУ, на месте были убиты 30 вражеских солдат, а еще 100 угодили под завалы.
"В селе Каиры в Херсонской области ВСУ уничтожили до 30 русских военных. Под завалами осталось более ста российских военнослужащих. В Горностаевке после детонации боеприпасов наблюдалось движение большого количества машин скорой помощи. Потери врагов тщательно скрываются", — говорится в тексте.
Ситуация в Херсонской области
Армия Украины продолжает проводить военную операцию с целью освобождения Херсонщины. Согласно данным Генштаба ВСУ, оккупированный Херсон покинула значительная часть населения. Оккупанты РФ готовятся к уличным боям в городе.
Во время спецоперации ВСУ в Херсонской области россияне убежали с двух населенных пунктов – Чаривного и Чкалового. Вражеские силы эвакуировали своих офицеров с Берислава. В регионе участились случаи мародерства и грабежей местных жителей со стороны оккупантов.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о том, что войска РФ в Херсонской области готовятся не к выходу, а к удержанию захваченного Херсона. По его мнению, у россиян будет два варианта – покинуть город, либо попасть в окружение ВСУ. Буданов прогнозирует, что украинская армия может освободить Херсон до конца года.
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