Уничтожены 47 оккупантов: на Херсонщине россияне в панике открыли огонь по своим

В результате ударов по своим российские оккупанты только за одну неделю на юге Украины уничтожили почти 50 военных РФ.
В Херсонской области оккупанты задержали двоих российских офицеров, которые допустили огонь по своим, говорится в сообщении Telegram-канала Кремлевская табакерка.
Уточняется, что беспорядочное бегство захватчиков на левом берегу Днепра в Херсонской области в результате наступления подразделений ВСУ не редко сопровождалось паникой и "дружественным огнем" военных РФ.
Источник в генштабе оккупантов сообщил о том, что были задержаны двое офицеров, подчиненные которых допустили огонь по своим. Один из них – артиллерист. Батарея, которой он командовал, несколько дней назад открыла огонь по своим, приняв их за украинцев. В результате "дружественного огня" были уничтожены 12 оккупантов.
Еще один задержанный – командир пехоты, чьи подчиненные устроили перестрелку с российскими же военными, отходившими с занятых ВСУ позиций. В той перестрелке были ликвидированы 14 человек с обеих сторон.
Всего, по данным источника, на прошлой неделе в результате "дружественного огня" в Херсонской области уничтожены 47 военных РФ, добавляет издание.
Ранее сообщалось о том, что БМП РФ раздавила троих оккупантов на поле боя. Российская БМП-2 раздавила сразу нескольких оккупантов на поле боя, выполняя разворот.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российская ПВО сбила свой же Ми-8. Российские оккупанты продолжают нести огромнейшие потери в авиации.
Больше новостей:
- На Белгородщине войска РФ устроили "дружеский огонь": Свитан раскрыл подробности
- Груз 200 для Казани: ВСУ уничтожили полковника РФ – командира полка оккупантов
- "Дружественный огонь": российская ПВО сбила еще один собственный самолет возле Мариуполя