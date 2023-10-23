Уничтожены 47 оккупантов: на Херсонщине россияне в панике открыли огонь по своим

Беспорядочное бегство захватчиков на юге в результате наступления подразделений ВСУ не редко сопровождается паникой и "дружественным огнем".

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Российские военные открывают огонь по своим / Facebook, Радио Свобода

В результате ударов по своим российские оккупанты только за одну неделю на юге Украины уничтожили почти 50 военных РФ.

В Херсонской области оккупанты задержали двоих российских офицеров, которые допустили огонь по своим, говорится в сообщении Telegram-канала Кремлевская табакерка.

Уточняется, что беспорядочное бегство захватчиков на левом берегу Днепра в Херсонской области в результате наступления подразделений ВСУ не редко сопровождалось паникой и "дружественным огнем" военных РФ.

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Источник в генштабе оккупантов сообщил о том, что были задержаны двое офицеров, подчиненные которых допустили огонь по своим. Один из них – артиллерист. Батарея, которой он командовал, несколько дней назад открыла огонь по своим, приняв их за украинцев. В результате "дружественного огня" были уничтожены 12 оккупантов.

Еще один задержанный – командир пехоты, чьи подчиненные устроили перестрелку с российскими же военными, отходившими с занятых ВСУ позиций. В той перестрелке были ликвидированы 14 человек с обеих сторон.

Всего, по данным источника, на прошлой неделе в результате "дружественного огня" в Херсонской области уничтожены 47 военных РФ, добавляет издание.

Ранее сообщалось о том, что БМП РФ раздавила троих оккупантов на поле боя. Российская БМП-2 раздавила сразу нескольких оккупантов на поле боя, выполняя разворот.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российская ПВО сбила свой же Ми-8. Российские оккупанты продолжают нести огромнейшие потери в авиации.

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