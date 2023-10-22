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Уворачиваться от своих ракет приходится чаще: российская ПВО сбила свой же Ми-8

Яна Ставская
22 октября 2023, 18:51 обновлено 22 октября, 18:56
Российские оккупанты продолжают нести огромнейшие потери в авиации.
Уворачиваться от своих ракет приходится чаще: российская ПВО сбила свой же Ми-8
У русских - еще "минус" один вертолет / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, Третья штурмовая бригада

Российская ПВО сбила свой же боевой вертолет Ми-8, подтверждает "z"-ресурс Fighterbomber.

При этом оккупанты заныли, что, мол, "последнее время уворачиваться от своих ракет приходится все чаще".

Также пропагандисты признались, что первые потери ВКС РФ в полномасштабной войне против Украины "были от своей же ПВО".

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Исходя из этого, автор поста негодует, что и погибшим экипажам, и расчетам ПВО вручают одни и те же ордена Мужества - "и так по кругу".

"Я так понимаю, это устраивает всех, кроме летчиков. Экипажу Ми-8МТВ-5 вечного полета", - заскулил пропагандист.

Потери ВС РФ в Украине

Потери страны-агрессора России в войне против Украины увеличились на 90% - из-за штурмов, проводимых армией оккупантов в районе Авдеевки, сообщает британская разведка.

Разведка считает, что РФ с начала вторжения потеряла от 150 до 190 тысяч солдат убитыми и ранеными, а общее количество (включая вернувшихся на поле боя раненых) колеблется от 240 до 290 тысяч.

Кроме того, в результате ударов армии Украины ракетами ATACMS по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске были уничтожены 7 вертолетов Ка-52 и два вертолета Ми-8. Также 15 вертолетов – 8 Ка-52 и 7 Ми-8 – получили повреждения.

Война в Украине - бои за Авдеевку

Россия продолжает наступать на Авдеевском направлении, не считаясь с потерями в технике и живой силе.

Известно, что недавно на этом участке фронта ВСУ разбили "бронированный кулак" оккупантов, потери ВС РФ исчисляются в 63 уничтоженных единицах техники.

Россияне хотят захватить Авдеевку по трем причинам. В частности, оккупация города, отметил боец "Легиона Свобода" майор МВД Максим Морозов, открыла бы путь для врага в дальнейшем продвижении на Нью-Йорк, Константиновку и Покровск.

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война в Украине Ми-8 война России и Украины
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