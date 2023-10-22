РФ устроила кровавый штурм: большими силами пошла на захват важного города

Оккупанты РФ пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

https://glavred.info/ukraine/rf-ustroila-krovavyy-shturm-bolshimi-silami-poshla-na-zahvat-vazhnogo-goroda-10510384.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаки РФ под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: открытые источники, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оборона Авдеевки важна с точки зрения блокирования попыток РФ выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Авдеевка действительно имеет значение. Это не первое обострение и не впервые от оккупантов, от военно-политического руководства до оккупационного корпуса, звучат команды, мол, нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул он в эфире Эспрессо.

По словам представителя украинской военной разведки, сейчас "за контроль над Авдеевкой" происходит очередное обострение, но оккупанты не впервые пытаются взять силой этот населенный пункт.

видео дня

"Они терпели крах, сроки подвигались. Сейчас видим очередное обострение", - добавил Юсов.

Ситуация в районе Авдеевки

Ранее сообщалось, что из-за штурмов в Авдеевке потери русских войск выросли на 90%. Потери России в последнее время в войне против Украины увеличились на 90%. Этому предшествовали штурмы оккупантов в районе Авдеевки.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ не дают окружить город, РФ несет большие потери. Агрессор Россия перебрасывает новые части со своей территории на фронт из-за огромных потерь в районе Авдеевки Донецкой области, сказал Александр Штупун.

ВСУ разбили бронированный "кулак" РФ под Авдеевкой, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Как рассказали в военной разведке, россияне несут большие потери, а планы по оккупации города – не военная, а политическая задача.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.