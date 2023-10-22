ВСУ – о боях за Авдеевку: армия не дает окружить город, РФ несет большие потери

Агрессор Россия перебрасывает новые части со своей территории на фронт из-за огромных потерь в районе Авдеевки Донецкой области, сказал Александр Штупун.

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Войска Украины не дают оккупантам РФ захватить Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Офис президента Украины

Российские оккупанты продолжают штурмовать Авдеевку, однако силы обороны Украины не дают вражеским войскам окружить город. Противник несет серьезные потери, поэтому Москва перебрасывает на фронт дополнительные подразделения захватчиков. Об этом заявил представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что войска РФ по-прежнему проводят наступательные действия в районе Авдеевки. Они нанесли 23 авиаудара, бомбили саму Авдеевку и ее окраины. Враг провел 55 штурмов, установлено более 100 обстрелов.

По словам военного, ВСУ не дают оккупантам окружить Авдеевку. Российские захватчики несут большие потери, из-за чего на фронт перебрасываются дополнительные подразделения оккупантов.

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"Воины не дают врагу окружить Авдеевку, россияне несут значительные потери. Из-за огромных потерь в личном составе перебрасывают войска с территории РФ, участились случаи, когда новоприбывшие не ориентируются на местности", - объяснил ситуацию Штупун.

Также Александр Штупун подтвердил, что оккупанты роют тоннели – это распространенная тактика в российско-украинской войне.

Потери России за сутки на Авдеевском направлении

По словам представителя ВСУ, войска России потеряли 620 военных и 36 единиц техники за прошедшие 24 часа. Уничтожен комплекс РЛС оккупантов "Зоопарк".

Ситуация в Авдеевке

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 19 октября заявил, что оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке. Как рассказал Барабаш, российские захватчики пытаются окружить город и наносят авиационные и артиллерийские удары.

В России заныли из-за неудач под Авдеевкой – в частности, российские военные пропагандисты сказали, что оккупанты в рамках своего наступления на город понесли огромные потери. Они пожаловались, что войска РФ бросили на один из самых укрепленных участков фронта.

ВСУ разбили бронированный "кулак" РФ под Авдеевкой, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Как рассказали в военной разведке, россияне несут большие потери, а планы по оккупации города – не военная, а политическая задача.

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