ВСУ одним махом ATACMS положили кучу вертолетов РФ: аналитики узнали детали

Дальнобойные ракеты ATACMS на балансе ВСУ первым пусков уничтожили семь дорогостоящих вертолетов российских оккупантов Ка-52 Аллигатор, пишут расследователи.

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ВСУ первым пуском ракет ATACMS вывели из строя 22 вертолета войск РФ – аналитики / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

В результате ударов армии Украины ракетами ATACMS по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске были уничтожены 7 вертолетов Ка-52 и два вертолета Ми-8. Также 15 вертолетов – 8 Ка-52 и 7 Ми-8 – получили повреждения.

Как сообщили аналитики OSINT-проекта Oryx, ВСУ 17 октября нанесли удары ракетами ATACMS по аэродромам оккупантов РФ в захваченных Бердянске и Луганске. Украинским военным удалось вывести из строя 22 военных вертолета захватчиков.

В частности, они уничтожили 7 вертолетов Ка-52 Аллигатор и 2 вертолета Ми-8. Еще 15 вертолетов, среди которых 8 Ка-52 и 7 Ми-8, были повреждены.

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Украина получила ATACMS и нанесла удары по войскам РФ

17 октября журналисты BBC со ссылкой на свои источники сообщили, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. По их данным, силы обороны ударили по российским войскам в Бердянске и Луганске. Вероятно, враг не был готов к таким атакам.

Применение ATACMS Украиной на поле боя подтвердил президент Владимир Зеленский. Как отметил гарант, ракеты уже показали себя на фронте. Он поблагодарил США за поддержку.

У Байдена подтвердили передачу Украине ракет ATACMS. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон уточнил, что Киеву отправили ракеты дальностью 160 километров. В Вашингтоне ожидают усиления боевых возможностей благодаря американским ракетам.

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