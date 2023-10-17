"Дальность – около 160 км": Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

Ракеты ATACMS значительно расширят боевые возможности Украины, поскольку позволят поражать важные цели в глубине страны.

https://glavred.info/world/dalnost-okolo-160-km-belyy-dom-podtverdil-peredachu-ukraine-raket-atacms-10509181.html Ссылка скопирована

Белый дом подтвердил предоставление Украине ракет ATACMS / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, Википедия

Власть Соединенных Штатов Америки официально подтвердила, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, которые имеют радиус действия 165 километров. Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон, пишет PAP.

"США недавно доставили в Украину ракеты ATACMS радиусом действия до 100 миль (около 160 км - ред.) в рамках нашей постоянной поддержки украинского народа от жесткого вторжения России", - заявила Уотсон.

По ее выражениям, Соединенные Штаты считают, что ракеты ATACMS значительно расширят боевые возможности Украины, поскольку позволят поражать важные цели в глубине страны и усложнят возможность российским войскам находить "убежище" на оккупированных территориях.

видео дня

"Мы полны решимости продолжать оказывать Украине военную помощь, необходимую ей для достижения успеха на поле боя и борьбы за свободу и независимость", - резюмировала Уотсон.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

ATACMS в Украине

Вечером 17 октября президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение Украиной баллистических ракет ATACMS. Украине передали ATACMS с кассетной боеголовкой и ограниченной дальностью.

Известно, что ракетные войска ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и тому подобное.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором виден запуск ATACMS для удара по российским оккупантам.

"ATACMS. Работа наших воинов. Благодарю вас за службу! Спасибо партнерам за поддержку. Вместе – к победе", - написал Залужный.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.