УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Дальность – около 160 км": Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

Алина Дембицкая
17 октября 2023, 22:58 обновлено 17 октября, 23:07
Ракеты ATACMS значительно расширят боевые возможности Украины, поскольку позволят поражать важные цели в глубине страны.
Белый дом, ракета ATACMS
Белый дом подтвердил предоставление Украине ракет ATACMS / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, Википедия

Власть Соединенных Штатов Америки официально подтвердила, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, которые имеют радиус действия 165 километров. Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон, пишет PAP.

"США недавно доставили в Украину ракеты ATACMS радиусом действия до 100 миль (около 160 км - ред.) в рамках нашей постоянной поддержки украинского народа от жесткого вторжения России", - заявила Уотсон.

По ее выражениям, Соединенные Штаты считают, что ракеты ATACMS значительно расширят боевые возможности Украины, поскольку позволят поражать важные цели в глубине страны и усложнят возможность российским войскам находить "убежище" на оккупированных территориях.

видео дня

"Мы полны решимости продолжать оказывать Украине военную помощь, необходимую ей для достижения успеха на поле боя и борьбы за свободу и независимость", - резюмировала Уотсон.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

ATACMS в Украине

Вечером 17 октября президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение Украиной баллистических ракет ATACMS. Украине передали ATACMS с кассетной боеголовкой и ограниченной дальностью.

Известно, что ракетные войска ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и тому подобное.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором виден запуск ATACMS для удара по российским оккупантам.

"ATACMS. Работа наших воинов. Благодарю вас за службу! Спасибо партнерам за поддержку. Вместе – к победе", - написал Залужный.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине война России и Украины ATACMS
Реклама

Главное за день

"Дальность – около 160 км": Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

"Дальность – около 160 км": Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

22:58 Мир
В Газе "прилетело" по больнице: сообщают о "сотнях" погибших

В Газе "прилетело" по больнице: сообщают о "сотнях" погибших

22:54 Мир
Видео с фронта: Залужный показал первые кадры работы ATACMS в Украине

Видео с фронта: Залужный показал первые кадры работы ATACMS в Украине

21:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:58

"Дальность – около 160 км": Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

22:54

В Газе "прилетело" по больнице: сообщают о "сотнях" погибшихВидео

22:22

"Позор!": Орбан сплясал под дудку Путина и выдал скандальное заявление об Украине

22:16

Украина атаковала россиян ракетами ATACMS 1996 года: сколько их у США

21:57

Видео с фронта: Залужный показал первые кадры работы ATACMS в Украине

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:53

Может ли развязаться пупок: что нужно сделать для этого

21:37

РФ выводит корабли из Крыма: возможности оккупантов падают - ГУР

21:17

В Киеве неизвестные надругались над могилой легендарного пилота "Джуса"

20:47

ATACMS будут бить филигранно: раскрыты последствия для РФ от "баллистики" ВСУ

Реклама
20:44

Больше не нацгвардеец: Козловский сдал военную форму и объявил новый этап жизни

20:30

"Господи, сколько морщин": Тодоренко пожаловалассь на сильно стареющую кожу

20:06

Врежет -5: Украину окутает настоящая морозная погода

19:57

Кассетные бомбы разнесли в клочья аэродромы РФ: детали передачи Украине ATACMS

19:56

"Украина отрабатывает разные сценарии": визит Путина в Китай несет риски - ГУР

19:17

Новая "Русалочка" Холли Бейли беременна первенцем - СМИ

19:10

Вылазка ХАМАС как предвестник конца "Единой России"мнение

19:00

"Новая глава войны начата": Зеленский подтвердил применение ATACMS

18:56

"Запасы вдвое больше": РФ накопила "Искандеры" для ударов по Украине - Романенко

18:52

США сдержали слово: Украина получила все обещанные американские танки Abrams

18:49

Гросу рассказала, почему бросила своего мужа-россиянина

Реклама
18:30

Мощный взрыв и куча дыма: в Скадовске подорвали российских офицеров

18:29

Безжалостное наступление: россияне большими силами пошли на штурм важного города

17:50

Какой сосуд не предназначен для напитков – "горнятко" или "філіжанка": ответ вас удивит

17:45

Можно ли давать собаке креветки: ответ изумит владельцев псов

17:43

И это не Ярославский: судья МастерШеф Мартыновская рассказала про новый роман

17:41

Защитники продвинулись на юге, а враг атакует восток: ВСУ – о ситуации на фронте

17:38

"Его глазами": Бедняков поздравил жену серией неудачных фото

17:22

Эти лепешки еще никто не готовил: восхитительный рецепт из 1 необычного ингредиентаВидео

17:22

Ракеты перебросили в Украину тайно: ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам – СМИ

17:11

Попали по самому ценному: в ОВА сообщили подробности ночного удара по Луганску

16:53

Мощный удар на юге: ВСУ проломили оборону РФ и освободили новые территории

16:42

"А вот это БК уже пошел!": появилось видео мощнейшего удара по аэродрому в БердянскеВидео

16:38

"Новые критерии": более 140 тысяч переселенцев лишили выплат

16:16

Лучшие даты для свадьбы в 2024 году - идеальные дни, чтобы пойти под венец

16:02

Получится лучше, чем в кофейне: как правильно варить кофе в турке

15:53

22-летняя "разлучница" Тарасова прокомментировала роман с Константином Меладзе

15:52

Россияне начинают отходить: ВСУ закрепляются на новых рубежах под Бахмутом

15:50

Дурацкое имя пса едва не разрушило личную жизнь: девушка поделилась сердечной драмой

15:45

До последнего вздоха защищал страну: в боях под Андреевкой погиб 26-летний воин

15:34

Приезд Путина в Китай: встреча с Си и новые унижения ОрбанаВидео

Реклама
15:31

Что будет, если 19 октября открывать окна и двери: важные приметы и запреты

15:23

"Любил я вас": Потап отреагировал на смерть Сивохо

15:14

"Есть результаты": Зеленский созвал командующих на заседание Ставки

15:09

Вы все это время готовили макароны не правильно: эксперты рассказали об ошибках

14:53

"Это ключевой вопрос": эксперт назвал главное условие перелома в войне в УкраинеВидео

14:48

"Это невероятно": эксперт раскрыл колоссальные потери врага под Авдеевкой

14:48

"Резкий скачок потребления": в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом

14:44

Подразделение ВСУ на восточном направлении получило внедорожник от Favbet Foundation

13:52

Что будет, если съесть сырое мясо: что происходит с оганизмом человека

13:51

Отказ Зеленскому в визите в Израиль: посол прокомментировал информацию СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять