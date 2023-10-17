'Украина отрабатывает разные сценарии': визит Путина в Китай несет риски - ГУР

Визит главы кремлевского режима Владимира Путина в Китай несет риски для Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Юсов подчеркнул, что любая поездка Путина отслеживается относительно всех рисков, которые она может нести.
По словам представителя украинской военной разведки, сегодня страна-агрессор Россия для всех – сырьевой придаток, и если ее представителей куда-то приглашают, то это так и расценивают.
"А риски это для нас несет, потому что понятно, что интересует Путина в этой ситуации. Поэтому Украина не только следит, но и отрабатывает различные сценарии", - отметил Юсов.
Приезд Путина в Китай
Визит в КНР Путин анонсировал еще 20 сентября. Ранее от заграничных поездок российский диктатор воздерживался, в частности, из-за страха быть арестованным по ордеру Международного уголовного суда.
17 октября Путин прибыл в Пекин на встречу с главой КНР Си Цзиньпином и уже успел увидеться с венгерским премьером Виктором Орбаном – ярым сторонником кремлевского режима.
СМИ неоднократно писали, что Пекин обеспечивает оккупантов амуницией и дронами. Сверх того, по мнению отдельных экспертов, "руками" Ким Чен Ына КНР также передает России артснаряды и РСЗО.
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