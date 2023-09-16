Китай может вооружить РФ миллионами снарядов: Жданов назвал неожиданный сценарий

Россия может попросить у Северной Кореи минимум 3 миллиона снарядов, не исключает Олег Жданов.

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Олег Жданов оценил перспективы военного сотрудничества РФ и КНДР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Северная Корея может поставить российским оккупантам миллионы боеприпасов, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Россия пытается выйти на производство 2 миллионов снарядов в год. Однако запрос у российских войск на 5 миллионов снарядов, как минимум", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт не исключил, что Россия может попросить у Северной Кореи минимум 3 миллиона снарядов.

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"Сколько даст Китай через Северную Корею – не известно. Однако запрос действительно будет исчисляться миллионами снарядов", - считает эксперт.

При этом он напомнил, что Россия несёт колоссальные потери в войне и каждый месяц ВСУ ставят рекорды по количеству уничтоженных артиллерийских систем РФ.

"Для нас это крайне важно, потому что артиллерия – это основа огневого поражения врага, так гласит учебник по тактике. Вот мы и стараемся максимально выбивать артиллерию россиян. Поэтому Россия вполне может попросить пару сотен стволов вместе с боеприпасами у Северной Кореи. Кроме того, если сейчас Россия проведёт мобилизацию, новобранцам нужна будет амуниция. И с этим ей помогут КНДР и Китай", - добавил Жданов.

Ранее Жданов рассказал, какое оружие РФ хочет получить от КНДР. По словам военного эксперта, взамен Северная Корея хочет получить от России сельскохозяйственную продукцию, хлеб, нефть и деньги.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что КНДР уже полтора месяца поставляет России снаряды к "Градам" и танкам. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, Кремль планирует получить "миллионные партии снарядов".

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