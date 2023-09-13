КНДР уже полтора месяца поставляет России снаряды к 'Градам' и танкам - Буданов

По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, Кремль планирует получить "миллионные партии снарядов".

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Буданов констатировал, что КНДР - серьезный производитель оружия / коллаж Главреда. Фото: military.ru, скриншот

Северная Корея уже полтора месяца поставляет российским оккупантам боеприпасы, в том числе снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к "Градам", сообщил в комментарии NV руководитель ГУР Кирилл Буданов.

"Когда говорят, что сейчас Путин отпишет или подпишет, это все фальшь. Потому что еще полтора месяца назад все было согласовано и началась отгрузка из Северной Кореи", - сказал он.

Прежде всего речь идет о снарядах 122 мм и 152 мм для советских "пушек", ракетах к "Градам" и танковых боеприпасах.

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"К сожалению, для нас Северная Корея - это серьезный производитель вооружений, потому что они способны делать их в больших количествах - такой объем РФ выдавать не способна", - констатировал Буданов.

В то же время у самих россиян производство оружия идет не теми высокими темпами, как об этом рассказывают пропагандисты.

Так, реализация плана составляет 3-7% от запланированных объемов, поскольку в РФ постепенно уничтожили собственные мощные производства.

По оценкам главы украинской разведки, Кремль планирует получить миллионные партии снарядов.

"Это такой заказ. А сколько корейцы смогут передать быстро - вопрос", - подчеркнул Буданов.

Ким Чен Ын в России - о чем договорились диктаторы

13 сентября северокорейский диктатор Ким Чен Ын встретился со своим российским "коллегой" Владимиром Путиным во Владивостоке.

Олег Жданов в комментарии Главреду уточнил, что, скорее всего, на переговорах поднимался вопрос поставки снарядов для ствольной и реактивной артиллерии, а также поставки "Градов", на которые охотится и Украина.

В Украине относительно возможных увеличений поставок оружия Северной Корее для России реагируют, в целом, сдержанно. В частности, представитель ГУР Андрей Юсов заметил, что "катастрофы из этого делать не стоит". Хотя и признал, что для фронта это "плохие новости".

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