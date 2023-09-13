Такого еще не было: ВСУ впервые ударили по подлодке РФ - подробности от Sky News

Украинские военные могли атаковать флот российских оккупантов британскими ракетами Storm Shadow.

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ВСУ могли ударить по Севастополю ракетами Storm Shadow / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Википедия

Украинские военные впервые успешно атаковали российскую подлодку и большой десантный корабль. ВСУ могли использовать для удара по Севастополю британские ракеты Storm Shadow. Об этом пишет Sky News.

Эти ракеты были переданы Украине в начале года.

"Российская подлодка и военный корабль были повреждены во время утренних обстрелов севастопольского судостроительного завода — потенциально наибольшего удара по российским военно-морским объектам за всю войну. Украинский и западный источники сообщили, что были развернуты британские крылатые ракеты Storm Shadow", — говорится в сообщении.

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Эти ракеты могли быть запущены с украинских самолетов. Стоит отметить, что Министерство обороны Великобритании пока не прокомментировало это.

В то же время глава Королевского военно-морского флота, адмирал Бен Ки сказал, что украинцы демонстрируют то, что они готовы рисковать ради мира в своей стране.

"Как мы видим в разных сферах, некоторые действительно значительные адаптации тактики, техники и сил и средств для того, чтобы попытаться создать преимущество в силах и средствах над россиянами, и я действительно аплодирую этому", - сказал он.

Стоит отметить, что это первая успешная атака на российскую подлодку, о которой было известно с начала войны.

Удар по оккупантам в Севастополе

Напомним, 13 сентября на Севастопольском морском заводе прогремели мощные взрывы. В Минобороны РФ признали повреждение двух кораблей. ОSINT-исследователь М.Т. Андерсон считает, что могли быть повреждены: большой десантный корабль РФ и подлодка, которая является носителем ракет "Калибр".

Напомним, ранее появились новые детали мощных взрывов в Севастополе. В ГУР подтвердили повреждение двух судов во время ночной атаки на Севастопольский морской завод.

Ранее СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.

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