Удары по БДК и подлодке оккупантов: новые детали мощных взрывов в Севастополе

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал удары по военным целям РФ в захваченном Севастополе.
Он подтвердил повреждение двух судов во время ночной атаки на Севастопольский морской завод во временно оккупированном Крыму. Об этом он рассказал агентству "Интерфакс-Украина"
"Да, подтверждаем поражение большого десантного корабля и подводной лодки", - сказал Юсов.
Отметим, что оккупационные "власти" Севастополя в среду утром сообщили о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки.
В Минобороны страны-оккупанта России заявили об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате которой повреждены два корабля.
Что известно об ударе по судам РФ
В Страткоме ВСУ подтвердили удары по военным целям РФ в Севастополе.
В результате ракетного удара по Севастополю были поражены десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону", находившиеся в сухом доке.
Об этом сообщают российские военные телеграмм-каналы.
Удар по оккупантам в Севастополе
Напомним, 13 сентября на Севастопольском морском заводе прогремели мощные взрывы. В Минобороны РФ признали повреждение двух кораблей. ОSINT-исследователь М.Т. Андерсон считает, что могли быть повреждены: большой десантный корабль РФ и подлодка, которая является носителем ракет "Калибр".
Ранее в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением. Командующий Воздушных сил после атаки на оккупантов поблагодарил украинских пилотов за отличную боевую работу и пообещал продолжение.
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