Повлияет ли оружие КНДР в руках оккупантов на ход войны: в ГУР ответили

Запрос к КНДР по поставкам оружия российским оккупантам со стороны Кремля действительно существует. И это плохая новость для передовой, отметил в эфире FREEDOM представитель ГУР Андрей Юсов.
Однако решение Ким Чен Ына может, в свою очередь, подтолкнуть западные страны к усилению военной поддержки Украины.
"Такие запросы со стороны России существуют. Любая поставка для агрессора вооружения со стороны - это плохие новости для передовой и линии фронта. Говорить, что это кардинально изменит ситуацию на линии фронта? Нет, это нельзя говорить", - высказался Юсов.
Вместе с тем, северокорейское вооружение позволит захватчикам дольше "продержаться" на фронте.
"Поможет ли оккупантам это продолжить оборонные операции? Да, безусловно. Но это также может ускорить помощь и со стороны свободного мира и демократических стран мира", - добавил Юсов.
Но он подчеркнул, что "катастрофы из этого делать не стоит".
Ким Чен Ын в России
13 сентября Ким Чен Ын пребывает в России с визитом. В своем заявлении он уже успел открыто заявить о поддержке агрессии Путина и даже пожелать россиянам "победы" в войне.
Согласно информации Financial Times, диктаторы согласовывали поставку России боеприпасов, РСЗО и баллистических ракет малой дальности.
За это Пхеньян может получить от Москвы, например, зерно, нефть и военные технологии, а также твердую валюту в качестве оплаты.
Однако в Республиканской партии США считают, что соглашение КНДР и России может запустить и "обратный" процесс - это может побудить Байдена принять окончательное решение по поставке ВСУ ракет до 300 км ATACMS, чего раньше Белый дом всячески избегал.
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