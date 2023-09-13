Повлияет ли оружие КНДР в руках оккупантов на ход войны: в ГУР ответили

Юсов заметил, что любые поставки вооружения оккупантам на фронт позволят им дольше продержаться в боях.

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Речь идет о поставках России боеприпасов, РСЗО и баллистических ракет / Коллаж Главреда. Фото: сайт Кремля, скриншот видео

Запрос к КНДР по поставкам оружия российским оккупантам со стороны Кремля действительно существует. И это плохая новость для передовой, отметил в эфире FREEDOM представитель ГУР Андрей Юсов.

Однако решение Ким Чен Ына может, в свою очередь, подтолкнуть западные страны к усилению военной поддержки Украины.

"Такие запросы со стороны России существуют. Любая поставка для агрессора вооружения со стороны - это плохие новости для передовой и линии фронта. Говорить, что это кардинально изменит ситуацию на линии фронта? Нет, это нельзя говорить", - высказался Юсов.

Вместе с тем, северокорейское вооружение позволит захватчикам дольше "продержаться" на фронте.

"Поможет ли оккупантам это продолжить оборонные операции? Да, безусловно. Но это также может ускорить помощь и со стороны свободного мира и демократических стран мира", - добавил Юсов.

Но он подчеркнул, что "катастрофы из этого делать не стоит".

Ким Чен Ын в России

13 сентября Ким Чен Ын пребывает в России с визитом. В своем заявлении он уже успел открыто заявить о поддержке агрессии Путина и даже пожелать россиянам "победы" в войне.

Согласно информации Financial Times, диктаторы согласовывали поставку России боеприпасов, РСЗО и баллистических ракет малой дальности.

За это Пхеньян может получить от Москвы, например, зерно, нефть и военные технологии, а также твердую валюту в качестве оплаты.

Однако в Республиканской партии США считают, что соглашение КНДР и России может запустить и "обратный" процесс - это может побудить Байдена принять окончательное решение по поставке ВСУ ракет до 300 км ATACMS, чего раньше Белый дом всячески избегал.

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