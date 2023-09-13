Встреча Ким Чен Ына и Путина 'поможет' Украине получить ATACMS - республиканец

США в шаге от передачи ВСУ дальнобойных ракет, которые никогда не поставлялись Украине.

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Диктаторы встретились в России / Коллаж Главреда. Фото: Армия США, сайт Кремля, скриншот видео, пресс-служба Белого дома

Встреча двух диктаторов во Владивостоке Ким Чен Ына и Владимира Путина может ускорить рассмотрение американским президентом Джо Байденом предоставление Украине ракет дальностью до 300 км ATACMS.

Как рассказал в эфире FREEDOM руководитель Республиканской партии из 45-го округа Ассамблеии Штата Нью-Йорк Борис Пинкус, в настоящее время у российской армии истощаются ресурсы, и обращения Путина к "третьим странам" по поводу поставок амуниции и оружия своим войскам в Украине будут продолжаться.

Пинкус напомнил, что последнюю неделю ряд американских СМИ публиковал информацию о возможной передаче Украине ATACMS.

"Есть хорошие новости. Вот CNN сообщил, что у Байдена на столе уже категорическое решение Конгресса о том, чтобы он поскорее обеспечил Украину ATACMS до 300-500 км, и с другой стороны - так называемые умные ракеты радиусом 72 км. Но они очень нужны сегодня Украине тоже. Они раньше никогда не поставлялись", - отметил республиканец.

Кроме того, в Сенате пройдут дебаты между парламентариями и представителями Пентагона и Госдепа по помощи Украине.

"Потому что огромный дисбаланс: деньги выписаны, а оборудование нужное не только в количественном, но и в качественном соотношении не поставляется. Идет мощная борьба у нас внутри в Сенате с Байденом, так как он задерживает то, что нужно Украине сегодня", - объяснил американец.

Однако у рассмотрения таких решений всегда есть дедлайн, добавил Пинкус.

"Конечно, есть дедлайн. Первое - истощение запасов, которые имеет Украина. Второе - два месяца назад, по данным британской разведки, ракет у Украины осталось всего на 3 месяца. Плюс - погода. Поэтому сегодня на Западе зашевелились, торопятся. И, дай бог, чтобы это все вылилось на практике - и Украина наконец-то получила то, что просил выдающийся генерал Залужный еще три месяца назад", - сказал он.

По словам Пинкуса, многие американцы верят, что победа Украины должна быть в этом году.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Встреча Ким Чен Ына и вопрос ATACMS

13 сентября северокорейский диктатор Ким Чен Ын встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным во Владивостоке.

Как и предполагали сперва СМИ, обсуждался вопрос военной помощи КНДР российским оккупантам.

Сам же Ким Чен Ын уже успел сделать крайне украинофобское заявление, назвав Украину "сборищем зла". Отдельно он подчеркнул, что полностью поддерживает агрессию Путина, пожелав России "победы" в войне.

На этом фоне усилились слухи о том, что решение по передаче Украине дальнобойных ATACMS уже "на столе" у Байдена. Ранее поставки такого вида дальнобойного вооружения Белым домом считались недопустимыми - в кругах американского президента боялись "эскалации" боевых действий.

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