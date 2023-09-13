УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Встреча Ким Чен Ына и Путина "поможет" Украине получить ATACMS - республиканец

Яна Ставская
13 сентября 2023, 15:13 обновлено 13 сентября, 15:18
2
США в шаге от передачи ВСУ дальнобойных ракет, которые никогда не поставлялись Украине.
Встреча Ким Чен Ына и Путина 'поможет' Украине получить ATACMS - республиканец
Диктаторы встретились в России / Коллаж Главреда. Фото: Армия США, сайт Кремля, скриншот видео, пресс-служба Белого дома

Встреча двух диктаторов во Владивостоке Ким Чен Ына и Владимира Путина может ускорить рассмотрение американским президентом Джо Байденом предоставление Украине ракет дальностью до 300 км ATACMS.

Как рассказал в эфире FREEDOM руководитель Республиканской партии из 45-го округа Ассамблеии Штата Нью-Йорк Борис Пинкус, в настоящее время у российской армии истощаются ресурсы, и обращения Путина к "третьим странам" по поводу поставок амуниции и оружия своим войскам в Украине будут продолжаться.

Пинкус напомнил, что последнюю неделю ряд американских СМИ публиковал информацию о возможной передаче Украине ATACMS.

"Есть хорошие новости. Вот CNN сообщил, что у Байдена на столе уже категорическое решение Конгресса о том, чтобы он поскорее обеспечил Украину ATACMS до 300-500 км, и с другой стороны - так называемые умные ракеты радиусом 72 км. Но они очень нужны сегодня Украине тоже. Они раньше никогда не поставлялись", - отметил республиканец.

Кроме того, в Сенате пройдут дебаты между парламентариями и представителями Пентагона и Госдепа по помощи Украине.

"Потому что огромный дисбаланс: деньги выписаны, а оборудование нужное не только в количественном, но и в качественном соотношении не поставляется. Идет мощная борьба у нас внутри в Сенате с Байденом, так как он задерживает то, что нужно Украине сегодня", - объяснил американец.

Однако у рассмотрения таких решений всегда есть дедлайн, добавил Пинкус.

"Конечно, есть дедлайн. Первое - истощение запасов, которые имеет Украина. Второе - два месяца назад, по данным британской разведки, ракет у Украины осталось всего на 3 месяца. Плюс - погода. Поэтому сегодня на Западе зашевелились, торопятся. И, дай бог, чтобы это все вылилось на практике - и Украина наконец-то получила то, что просил выдающийся генерал Залужный еще три месяца назад", - сказал он.

По словам Пинкуса, многие американцы верят, что победа Украины должна быть в этом году.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Встреча Ким Чен Ына и вопрос ATACMS

13 сентября северокорейский диктатор Ким Чен Ын встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным во Владивостоке.

Как и предполагали сперва СМИ, обсуждался вопрос военной помощи КНДР российским оккупантам.

Сам же Ким Чен Ын уже успел сделать крайне украинофобское заявление, назвав Украину "сборищем зла". Отдельно он подчеркнул, что полностью поддерживает агрессию Путина, пожелав России "победы" в войне.

На этом фоне усилились слухи о том, что решение по передаче Украине дальнобойных ATACMS уже "на столе" у Байдена. Ранее поставки такого вида дальнобойного вооружения Белым домом считались недопустимыми - в кругах американского президента боялись "эскалации" боевых действий.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости КНДР Ким Чен Ын Владимир Путин Джо Байден война России и Украины ATACMS
Реклама

Главное за день

Взрыв разнес рубку, много "200-х": в Сети раскрыли детали удара по БДК Минск

Взрыв разнес рубку, много "200-х": в Сети раскрыли детали удара по БДК Минск

14:50 Украина
Удары по БДК и подлодке оккупантов: новые детали мощных взрывов в Севастополе

Удары по БДК и подлодке оккупантов: новые детали мощных взрывов в Севастополе

12:54 Украина
Удар по заводу Севастополя: в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением

Удар по заводу Севастополя: в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением

11:52 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:17

Украину будет заливать дождями: синоптик назвала даты похолодания

15:13

Встреча Ким Чен Ына и Путина "поможет" Украине получить ATACMS - республиканецВидео

15:12

Почему вредно запивать еду: как безобидная привычка вредит здоровью

15:08

"Первый в списке": Буданов поступает в аспирантуру "Острожской академии"

15:08

Дети диктатора Ким Чен Ына: как они выглядят и что о них известноВидео

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходитПольша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит
15:04

Взялся за Пипу: Арестович написал в ГБР заявление на нардепку, которая во Львове скандалила из-за цоя

14:50

Взрыв разнес рубку, много "200-х": в Сети раскрыли детали удара по БДК Минск

14:39

Как можно использовать прокисшее молоко: вкусные и быстрые рецепты

14:34

Звезда "Голос.Дети" и девушка, которая живет у линии фронта: подробности 2 выпуска Голосу країни-13

Реклама
14:32

Яркая Мишина обрадовала поклонников свежим фото

14:19

Почему в Египте дома без крыш: удивительное и странное зрелище

14:13

Принц Гарри встал перед украинцем на колени

13:53

Самолет Верки Сердючки попал в опасную ситуацию

13:45

Назвал Украину "сборищем зла": Ким Чен Ын сделал первое заявление после встречи с ПутинымВидео

13:30

Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами Украине за удары по Крымскому мосту

13:18

Известная украинская актриса планирует вступить в ВСУ и уйти на фронт

13:13

Стоит копейки, польза – бесценна: можно ли постоянно мыться дегтярным мылом

13:13

Что называют винегретом - это вовсе не салат: Клопотенко удивил ответом

12:59

Почему "Вітаю!" – это не только поздравление: Авраменко указал на интересную деталь

12:54

Удары по БДК и подлодке оккупантов: новые детали мощных взрывов в Севастополе

Реклама
12:32

Сделал серию инъекций: всплыли неожиданные детали исчезновения врача Кадырова

12:15

Зачем кошки приносят мышей в дом: 3 причины "странного" поведения животного

12:01

Ани Лорак впервые отреагировала на смерть украинца

11:53

"Атака продолжалась более 4 часов": в ВСУ раскрыли цели врага в Одесской области

11:52

Удар по заводу Севастополя: в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением

11:43

Favbet Foundation передал внедорожник одному из управлений Главнокомандующего ВСУ

11:36

Квашеная капуста, которой нельзя наесться: рецепт от Евгения Клопотенко

11:19

"Это случится совсем скоро": астрологи назвали дату, когда изменится все для Украины

11:07

СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на ЗапорожьеВидео

10:49

Массированный дроновый удар по Одесчине: 7 человек пострадали, есть разрушенияФотоВидео

10:44

РФ перебросила на Луганск новую армию раньше, чем планировала - разведка Британии

10:30

Имена для девочек в 2024 году: как выбрать красивое и необычное имя для дочки

10:10

Запутанная загадка для гениев: только самые внимательные заметят сову за 16 секунд

09:58

ВСУ продвигаются на Донетчине и Запорожской области: оккупанты несут потери

09:57

Только пригубил, а уже "прижало": почему после кофе хочется в туалет

09:50

Удар по Севастополю: поврежден десантный корабль и подлодка ЧФ РФ - СМИ

09:13

Графики уже составлены: в Минэнерго сказали, будут ли отключать свет с 1 октября

09:01

Гороскоп на завтра 14 сентября 2023: Тельцам вернут долги, Дев поджимают сроки

09:00

"Из дома страшно выходить, ужас кромешный": взрывы в Севастополе довели россиян до истерикиВидео

08:25

Сладко так, что слюнки текут: бесподобный и быстрый рецепт вареников с вишней

Реклама
08:23

Война может завершиться по одному из 3-х сценариев: Жданов назвал дату и объяснил роль США

08:12

Долгая война V.S. короткая войнамнение

07:54

Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США

07:06

В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФВидео

07:00

Чем особенный сегодняшний день: 13 сентября

06:33

Ночью РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

06:22

Когда будут баллистические и крылатые ракеты в Украинемнение

05:51

Заморозка войны в Украине обернется ядерным конфликтом - СотникВидео

05:35

Не будет денег и накроет черная полоса: что нельзя делать 14 сентября

05:18

Какими дровами нельзя топить печь и камин, чтобы не забить дымоход

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять